Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa

|
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie o sobotniej imprezie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prezydent Rafał Trzaskowski złożył wniosek do ministry kultury Marty Cienkowskiej w sprawie Pałacu w Wilanowie. Trzaskowski chce, by teren był dostępny dla mieszkańców stolicy za darmo. - Z Pałacu w Wilanowie i z jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z Łazienek - zaznaczył.

Nagranie ze swoim postulatem prezydent Warszawy udostępnił na portalu X.

"Jesteśmy w Pałacu w Wilanowie. Ostatnio było o nim głośno, ale właśnie o to chodzi. Żeby nawet z tego typu sytuacji wyciągać pozytywne wnioski. Całe terytorium pałacu, ogrody, są absolutnie niebywałe. Mnóstwo, mnóstwo zieleni. Oczywiście zależy nam na tym, aby Warszawianki i Warszawiacy mieli do nich dostęp. I najlepiej dostęp za darmo" - powiedziała Trzaskowski.

"Przyczyną jego zguby było to, że nie słuchał specjalistów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przyczyną jego zguby było to, że nie słuchał specjalistów"

Klaudia Kamieniarz

Pałac w Wilanowie jak Łazienki Królewskie

Jak dodał, właśnie dokładnie taki wniosek skierował ministry kultury Marty Cienkowskiej, "żeby cały Pałac w Wilanowie, również całe ogrody, były udostępnione dla wszystkich Warszawiaków za darmo.

Trzaskowski przypomniał, że obecny dyrektor miał podobną propozycję. Zaproponował otwarcie dziedzińca pałacu za darmo dla zwiedzających, ale - jak zauważył włodarz stolicy - to tylko pięć procent całego parku. "Dlatego mój postulat jest znacznie bardziej ambitny. Udostępnijmy cały park dla Warszawianek i Warszawiaków za darmo. Z Pałacu w Wilanowie i z jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z Łazienek, a mianowicie wejście do parku byłoby za darmo, a biletowane byłoby wejście do samego pałacu albo do dodatkowych atrakcji. To jest przestrzeń dla wszystkich i dlatego dostęp do niej powinien być wolny" - zaapelował.

Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu ministra kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Pawła Jaskanisa, a w jego miejsce powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca. Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja, na dziedzińcu pałacowym, imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali organizację takiego wydarzenia w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.

Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie

Jak zapowiedział Górajec, wejście na dziedziniec placówki będzie darmowe. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Górajca. - Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia - zaznaczył.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Udostępnij:
Tagi:
ZabytkiMinisterstwo Kultury
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
Okolice
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
TVN24
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
Ursynów
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
Śródmieście
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
pap_20251114_0PS
Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"
BIZNES
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
TVN24
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
TVN24
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki