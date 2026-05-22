Wilanów Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa

Nagranie ze swoim postulatem prezydent Warszawy udostępnił na portalu X.

"Jesteśmy w Pałacu w Wilanowie. Ostatnio było o nim głośno, ale właśnie o to chodzi. Żeby nawet z tego typu sytuacji wyciągać pozytywne wnioski. Całe terytorium pałacu, ogrody, są absolutnie niebywałe. Mnóstwo, mnóstwo zieleni. Oczywiście zależy nam na tym, aby Warszawianki i Warszawiacy mieli do nich dostęp. I najlepiej dostęp za darmo" - powiedziała Trzaskowski.

Pałac w Wilanowie jak Łazienki Królewskie

Jak dodał, właśnie dokładnie taki wniosek skierował ministry kultury Marty Cienkowskiej, "żeby cały Pałac w Wilanowie, również całe ogrody, były udostępnione dla wszystkich Warszawiaków za darmo.

Trzaskowski przypomniał, że obecny dyrektor miał podobną propozycję. Zaproponował otwarcie dziedzińca pałacu za darmo dla zwiedzających, ale - jak zauważył włodarz stolicy - to tylko pięć procent całego parku. "Dlatego mój postulat jest znacznie bardziej ambitny. Udostępnijmy cały park dla Warszawianek i Warszawiaków za darmo. Z Pałacu w Wilanowie i z jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z Łazienek, a mianowicie wejście do parku byłoby za darmo, a biletowane byłoby wejście do samego pałacu albo do dodatkowych atrakcji. To jest przestrzeń dla wszystkich i dlatego dostęp do niej powinien być wolny" - zaapelował.

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu ministra kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Pawła Jaskanisa, a w jego miejsce powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca. Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja, na dziedzińcu pałacowym, imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali organizację takiego wydarzenia w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.

Jak zapowiedział Górajec, wejście na dziedziniec placówki będzie darmowe. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Górajca. - Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia - zaznaczył.