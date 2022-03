Wykonawca wybrany w drugiej dogrywce. Wiemy, kto zbuduje tramwaj do Wilanowa

Tramwaje Warszawskie wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę nowej linii do Wilanowa. Z siedmiu firm wybrano Budimex. Według planów, budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

"Dziś wybraliśmy ofertę na budowę tramwaju do Wilanowa. Najkorzystniejszą ofertę złożył @BudimexSA za cenę 685 mln 424 tys. zł" - czytamy na Twitterze Tramwajów Warszawskich. Termin realizacji inwestycji będzie zależeć od tego, kiedy zostanie podpisana umowa. Możliwe są jeszcze odwołania.

Przeciągał się wybór wykonawcy

Kwoty proponowane przez firmy udało się zbić w styczniu w aukcji elektronicznej - i tu ponownie najmniej zaproponował Budimex - jeszcze wtedy całość zamówienia wycenił na na 732 miliony 234 tysiące złotych. W lutym okazało się, że aukcję internetową trzeba powtórzyć. Jedna ze startujących w przetargu firm - ZUE S.A. - złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując sposób przyznawania punktów za doświadczenie pracowników konkurencyjnego Budimexu. Izba przyznała ZUE rację. Ale drugą dogrywkę i też wygrał Budimex.

Nowa trasa do Wilanowa - 31 przystanków

Wykonawca będzie miał za zadanie zbudować ponad 8-kilometrową trasę do Wilanowa. Będzie to już trzynasta stołeczna dzielnica, która zyska połączenie tramwajowe. Jak zapowiadały wcześniej TW, prace budowlane będą realizowane w latach 2022-2023.

Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż Gagarina aż do Czerniakowskiej. To oddzielny projekt, który Tramwaje Warszawskie prowadzą wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Druga planowana odnoga, o długości około 800 metrów, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego i poprowadzi aż do pętli autobusowej Stegny.