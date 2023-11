Igor zginął od ciosu nożem. Karolina, jego partnerka i młoda prawniczka prawomocnie skazana za zabójstwo

"Po zdarzeniu w pierwszej kolejności zadbała o własne interesy"

Zwróciła też uwagę, że eksponowanej w apelacji przez obronę tezie o tym, że był to wypadek i że partner prawniczki przypadkowo nadział się na ostrze przeczy następne zachowanie Karoliny B. - Oskarżona wyjęła nóż z ciała i go ukryła - zaznaczyła sędzia.

Osobowość "chwiejna emocjonalnie"

Zwróciła, także uwagę, że Karolina B. nie potrafiła powiedzieć w jaki sposób doszło do rany kłutej brzucha u Igora K., ale pamiętała, jak im się układało w związku i jakie mieli plany na przyszłość. - Oskarżona obszernie relacjonuje swoje odczucia (...) to, co poprzedzało zdarzenie do momentu samego opisu zajścia - mówiła sędzia.