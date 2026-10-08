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Wilanów

Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francuskie służby zawiadomiły Polskę

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Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci otrzymali informację od francuskich służb o mężczyźnie, który prowadził rozmowy ze sztuczną inteligencją o metodach zabijania i okaleczania. Według służb realne było zagrożenie życia i zdrowia kilku osób oraz samego autora tych wypowiedzi.

W środę po godz. 3. w nocy funkcjonariusze, którzy pojechali do mieszkania 47-latka w Wilanowie, zastali mężczyznę oraz śpiące dziecko. 47-latek potwierdził policjantom, że prowadził rozmowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Mówił o zabijaniu z użyciem noży, młotka, piły, kolca, kija bejsbolowego, kwasu i trucizny

"Jak wyjaśnił, poruszał w nich różne tematy i tworzył teorie, ale nie zamierzał realizować opisanych planów i uważał je za nierealne. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że treści rozmów zostały potraktowane przez system jako możliwe rzeczywiste zamiary, a następnie zgłoszone. Mężczyzna opisywał metody okaleczania i zabijania z użyciem noży, młotka, piły, kolca, kija bejsbolowego, kwasu i trucizny" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

I doprecyzowała, że polskie instytucje zostały zaalarmowane przez francuskie służby.

Po wstępnej rozmowie i badaniu mężczyzna został przewieziony do szpitala na konsultację. Po konsultacji lekarz zdecydował o przyjęciu go na oddział w celu obserwacji. Dziecko w tym czasie pozostało pod opieką bliskiej osoby.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaSztuczna inteligencja
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