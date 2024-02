Zakończył się proces w sprawie pobicia Wojciecha Kwaśniaka. "To dzień przypominający traumę"

W warszawskim sądzie rejonowym zakończył się proces w sprawie napadu na byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka. Prokuratura zażądała 10 lat więzienia dla głównego podejrzanego w aferze SKOK Piotra P. i trzech lat więzienia dla współoskarżonego Jacka. - To dla mnie bardzo ważny dzień i jednocześnie bardzo trudny - skomentował po rozprawie Wojciech Kwaśniak.

Oskarżonymi w tym procesie są: Jacek W., któremu zarzucono współudział w ataku, i Piotr P., który miał zlecić pobicie wiceszefa KNF. Piotr P. to były agent Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, jest też głównym podejrzanym w sprawach dotyczących afery finansowej SKOK.

- Sprawa jest bezprecedensowa i jedyna do tej pory w RP, takiego formatu, bo dotyczy czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego wysokiej rangi i była popełniona właśnie w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych - podkreśliła prok. Agnieszka Leszczyńska.

Prokuratura zażądała w związku z tym 10 lat więzienia dla Piotra P. - Jest to więc maksymalny wymiar kary, który obowiązywał w chwili popełnienia czynu - powiedziała prokurator. Dla Jacka W. zażądała trzech lat więzienia.

Pełnomocnik Kwaśniaka: to był zamach na życie, a nie zdrowie

- To dla mnie bardzo ważny dzień. Jednocześnie bardzo trudny, bo przypominający traumę związaną z zamachem na moje życie. Traumę pogłębianą w ostatnich pięciu latach, działania państwa przeciwko mojej osobie i traumę związaną, że moja rodzina bardzo poważne skutki poniosła całej tej historii, łącznie ze śmiercią mojej żony dwa lata temu - mówił dziennikarce TVN24 Wojciech Kwaśniak. I zauważył, że sprawa w pierwszej instancji zakończy się po niemal 10 latach od zdarzenia. - 16 kwietnia bieżącego roku będzie 10 lat - dodał, zastrzegając, że nie wszyscy organizatorzy tego przedsięwzięcia zasiedli na ławie oskarżonych.

"Pieniądze były transferowane na inne konta". Zeznania świadka

Świadek na pytania prokuratury przyznał, że jest wobec niego akt oskarżenia w sprawie SKOK Wołomin – chodzi o uzyskanie kredytu na podstawie nierzetelnej dokumentacji. Dodał, że kredyt zaciągnął na prośbę P. i sprecyzował, że w latach 2009-2014 były to "chyba cztery kredyty" na kwoty pomiędzy jednym a dwa miliony złotych, z czego ostatni został niespłacony. - Nie pobierałem tych pieniędzy, one były transferowane na inne konta – dodał.

Nadzorował sprawę SKOK Wołomin, został brutalnie pobity

Mowy końcowe w tej sprawie były już planowane na lipiec ubiegłego roku. Jednak dopiero we wrześniu ubiegłego roku udało się sądowi przesłuchać przedostatniego ze świadków - senatora PiS Grzegorza Biereckiego. Bierecki wcześniej nie stawił się na kilku terminach w sądzie, wskazując na obowiązki senatorskie.

Toczy się także proces byłych szefów i pracowników KNF

Na ławie oskarżonych łącznie zasiada 11 osób. Są to m.in. Andrzej Jakubiak - przewodniczący KNF w latach 2011-2016 oraz Wojciech Kwaśniak - jego ówczesny zastępca. Szczecińska prokuratura regionalna oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według prokuratury urzędnicy ci, nadzorując SKOK Wołomin w latach 2013-2014, dopuścili się zaniedbań, które pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności w tej kasie.

W grudniu 2018 roku CBA zatrzymało Jakubiaka, Kwaśniaka i kilkoro innych urzędników KNF, którzy zasiadają na ławie oskarżonych w tym procesie. Zostali oni wówczas przewiezieni do Szczecina. W 2019 roku szczeciński sąd uznał jednak, że zatrzymanie to było bezzasadne i uchylił wszystkie środki zapobiegawcze stosowane wobec zatrzymanych. - Sąd jasno stwierdził, że prokuratura w żaden sposób nie uprawdopodobniła jakichkolwiek działań, które by naruszały procedurę prawną ze strony mojej, czy pozostałych pracowników KNF ws. nadzoru nad SKOK Wołomin - mówił wtedy Kwaśniak.