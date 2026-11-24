Wilanów Odsłaniają piękno Wilanowa. Trwa renowacja kaplicy królewskiej Magdalena Gruszczyńska |

Odnowiona rezydencja wilanowska (wideo archiwalne) Źródło wideo: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/YouTube Źródło zdj. gł.: Katarzyna J. Kowalska/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

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Specjaliści przeprowadzili badania, oczyścili oraz wzmocnili dekorację ścienną i sufitową kaplicy. Jak przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, trwa uzupełnianie ubytków w sztukateriach i stiukach oraz prace przy marmurowych zabytkach. Na ukończeniu są także prace przy XIX-wiecznych metalowych okiennicach.

Zakres został poszerzony. Konserwatorzy zajmą się również marmurową figurą ołtarzową oraz dwukolorową posadzką.

Prace przy kaplicy królewskiej Prace przy kaplicy królewskiej Źródło zdjęcia: Katarzyna J. Kowalska/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Prace przy kaplicy królewskiej Źródło zdjęcia: Katarzyna J. Kowalska/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Prace przy kaplicy królewskiej Źródło zdjęcia: Katarzyna J. Kowalska/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Prace przy kaplicy królewskiej Źródło zdjęcia: Katarzyna J. Kowalska/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

"Wszystko po to, by przywrócić kaplicy dawny blask i podkreślić piękno jej historycznego wystroju" - podkreślił mazowiecki konserwator.

Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Prace realizowane są dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.