Odsłaniają piękno Wilanowa. Trwa renowacja kaplicy królewskiej
Specjaliści przeprowadzili badania, oczyścili oraz wzmocnili dekorację ścienną i sufitową kaplicy. Jak przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, trwa uzupełnianie ubytków w sztukateriach i stiukach oraz prace przy marmurowych zabytkach. Na ukończeniu są także prace przy XIX-wiecznych metalowych okiennicach.
Zakres został poszerzony. Konserwatorzy zajmą się również marmurową figurą ołtarzową oraz dwukolorową posadzką.
Prace przy kaplicy królewskiej
"Wszystko po to, by przywrócić kaplicy dawny blask i podkreślić piękno jej historycznego wystroju" - podkreślił mazowiecki konserwator.
Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Prace realizowane są dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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