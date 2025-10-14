Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wilanów

Po sygnałach od mieszkańców Wilanowa kontrolowali użytkowników hulajnóg

Kontrole użytkowników hulajnóg
Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Po sygnałach mieszkańców policjanci z Wilanowa przeprowadzili kontrole użytkowników elektrycznych jednośladów. Wylegitymowali 69 osób i zatrzymali jednego nieletniego.

Podczas działań policjanci kontrolowali miejsca, w których najczęściej dochodzi do wykroczeń i naruszeń porządku - w pobliżu szkół, osiedli mieszkaniowych, parków i ścieżek rowerowych. Zwracali uwagę nie tylko na zachowania kierujących hulajnogami, rowerami i motorowerami, ale także na osoby zakłócające spokój, spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych czy stwarzające zagrożenie dla innych.

Kontrole użytkowników hulajnóg
Kontrole użytkowników hulajnóg
Źródło: KRP II
Nastolatkowie na motorowerach kontra mieszkaniec. Gonili go i wyzywali
Nastolatkowie na motorowerach kontra mieszkaniec. Gonili go i wyzywali

Wylegitymowali 69 osób

- Efektem przeprowadzonych działań było wylegitymowanie 69 osób, w tym 22 nieletnich, sporządzenie ośmiu notatek informacyjnych do wydziału do spraw nieletnich, a także kontrola 21 hulajnóg elektrycznych oraz trzech motorowerów. W trakcie działań zatrzymano jednego nieletniego w związku z niezatrzymaniem się do kontroli – o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny - przekazała rzeczniczka wilanowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Kontrole użytkowników hulajnóg
Kontrole użytkowników hulajnóg
Źródło: KRP II

Wilanowscy funkcjonariusze podkreślają, że tego typu działania mają charakter cykliczny i są elementem stałej współpracy, również w zakresie profilaktyki, z Urzędem Dzielnicy Wilanów, której celem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Okolice
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Okolice

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP II

Policja
