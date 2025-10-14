Po sygnałach od mieszkańców Wilanowa kontrolowali użytkowników hulajnóg

Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Podczas działań policjanci kontrolowali miejsca, w których najczęściej dochodzi do wykroczeń i naruszeń porządku - w pobliżu szkół, osiedli mieszkaniowych, parków i ścieżek rowerowych. Zwracali uwagę nie tylko na zachowania kierujących hulajnogami, rowerami i motorowerami, ale także na osoby zakłócające spokój, spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych czy stwarzające zagrożenie dla innych.

Kontrole użytkowników hulajnóg Źródło: KRP II

Wylegitymowali 69 osób

- Efektem przeprowadzonych działań było wylegitymowanie 69 osób, w tym 22 nieletnich, sporządzenie ośmiu notatek informacyjnych do wydziału do spraw nieletnich, a także kontrola 21 hulajnóg elektrycznych oraz trzech motorowerów. W trakcie działań zatrzymano jednego nieletniego w związku z niezatrzymaniem się do kontroli – o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny - przekazała rzeczniczka wilanowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Kontrole użytkowników hulajnóg Źródło: KRP II

Wilanowscy funkcjonariusze podkreślają, że tego typu działania mają charakter cykliczny i są elementem stałej współpracy, również w zakresie profilaktyki, z Urzędem Dzielnicy Wilanów, której celem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

