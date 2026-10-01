Wilanów Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Do pierwszego zatrzymania doszło na terenie Wilanowa. Policjanci podczas kontroli drogowej zwrócili uwagę na kierującego samochodem świadczącym usługi przewozowe. Mężczyzna nie korzystał z pasów bezpieczeństwa, dlatego funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli.

"Rozglądał się, poruszał rękami, miał powiększone źrenice"

Podczas legitymowania zachowanie kierującego było nerwowe. "Mężczyzna rozglądał się, nerwowo poruszał rękami, a jego źrenice były powiększone" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Badanie na obecność narkotyków wykazało wynik wskazujący na obecność amfetaminy, metamfetaminy oraz MDMA u 40-letniego obywatela Rosji. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a następnie pobrali od niego krew do badań.

Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

21-letni kierujący pod wpływem kokainy

Kolejnego kierującego świadczącego usługi przewozowe skontrolowali policjanci z Mokotowa. W trakcie interwencji funkcjonariusze przeprowadzili badanie na obecność substancji zabronionych. "Wynik wskazał na obecność kokainy w ślinie kierującego 21-letniego obywatela Polski" - przyznała rzeczniczka mokotowskiej komendy.

Także ten mężczyzna został zatrzymany, a jego prawo jazdy zatrzymane. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych.

W obu przypadkach sprawy zostały przekazane do prokuratury. O dalszym losie obu kierujących ostatecznie zdecyduje sąd.

Apel policji

Policja przypomniała, że kierowanie samochodem po zażyciu narkotyków to nie tylko naruszenie prawa, ale stwarzanie realnego zagrożenia. "Środki psychoaktywne mogą wpływać między innymi na koncentrację, koordynację ruchową, ocenę odległości i prędkości, zdolność właściwego reagowania na zmieniającą się sytuację na drodze oraz czas reakcji. W ruchu drogowym nawet chwilowe zaburzenie tych funkcji może doprowadzić do tragicznych konsekwencji" - wyjaśniła policjantka.