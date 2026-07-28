16-latek odebrał pieniądze, zwerbował go 18-latek

16-latek został zwerbowany do oszustwa przez 18-latka Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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"Sprawcy, działając według dobrze znanego schematu oszustw na 'legendę', przekonali pokrzywdzonego do przekazania gotówki w kwocie 45 tysięcy złotych" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zatrzymali 16-latka, zwerbować miał go 18-latek

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu osoby, która odebrała pieniądze. Zatrzymali 16-latka. Znaleźli u niego między innymi telefon komórkowy oraz odzież, w której odbierał pieniądze.

"Z ustaleń śledczych wynikało, że został zwerbowany za pośrednictwem komunikatora internetowego i za wynagrodzenie miał odebrać wskazaną paczkę z pieniędzmi" - dodała asp. szt. Haberska.

Kilka dni później zatrzymany został 18-latek. To on - zdaniem śledczych - odpowiada za zwerbowanie 16-latka oraz organizację jego udziału w oszustwie.

Jeden w schronisku dla nieletnich, drugi w areszcie

Sądu zdecydował o umieszczeniu 16-latka na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z kolei wobec 18-latka przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

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