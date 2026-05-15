Wilanów po skandalu z techno. Nowy dyrektor otwiera odnowione skrzydło pałacu

- Ministra Cienkowska powołała mnie na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to trudny czas dla całego naszego zespołu, ponieważ musimy odbudować wizerunek muzeum dla naszej publiczności. Przed nami bardzo dużo pracy, ale liczymy na to, że się uda i liczymy na to, że publiczność znów nam zaufa i będzie z przyjemnością odwiedzała muzeum - powiedział podczas piątkowego briefingu prasowego powołany w piątek przez resort kultury p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec.

Powołanie Górajca to następstwo czwartkowego odwołania wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa, który według MKiDN miał m.in. naruszyć dobre imię instytucji organizując imprezę muzyki techno Circoloco na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie.

Jak poinformował Górajec, dziedziniec pałacowy zostanie otwarty dla publiczności bezpłatnie w czasie sobotniej Nocy Muzeów. Dodał, że w planach jest udostępnienie dziedzińca na stałe po przeorganizowaniu funkcjonowania zespołu obsługi publiczności i biletowego. - Planujemy to uczynić w sobotę za tydzień - powiedział.

W dniu przejęciu obowiązków dyrektora Pałacu, Piotr Górajec zainaugurował uroczyste otwarcie wnętrza skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie. Skrzydło odnowiono w trakcie kompleksowych prac konserwatorskich prowadzonych od 2021 roku. W tym czasie w proces zabezpieczania i utrwalania historycznego wystroju oraz przywracania wspaniałym galeriom pełnych walorów estetycznych i ekspozycyjnych włączyło się kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin.

Tak szeroko zakrojone prace, obejmujące m.in. Galerię Obrazów "Muzeum" zwaną, Galerię Krajobrazów, Sień Dolną, klatkę z żeliwnymi schodami oraz Sypialnię Pani przeprowadzono tu po raz pierwszy od 1962 r. Projekt został zrealizowany dzięki dotacjom celowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Chciałem z tego miejsca podziękować panu dyrektorowi Pawłowowi Jaskanisowi, który był akuszerem całego projektu przez ostatnie kilka lat. Gdyby nie jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza Wilanowa, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotykali - mówił Piotr Górajec.

- Rozpocząłem pracę tutaj 1 lipca 2002 roku. Kto pamięta, jak wyglądały te zabytki, parki, ogrody, możemy powiedzieć, że jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni i w innym miejscu - także kulturowo - powiedział z kolei Jaskanis. - Moja misja się skończyła i bardzo bym prosił wszystkich pracowników, żebyśmy wspierali pana dyrektora Piotra Górajca i siebie nawzajem w pracy zespołowej - dodał.

Piotr Górajec, Paweł Jaskanis oraz kuratorka Dominika Walawender-Musz wystawy czasowej "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w.", która towarzyszy otwarciu północnego skrzydła, wspólnie wzięli udział w uroczystym przecięciu wstęgi oficjalnie zapraszając zwiedzających do nowootwartych wnętrz.

Wystawa to zwieńczenie wieloletniego projektu naukowo-badawczego poświęconego zagadnieniom autentyczności dzieł sztuki oraz zmieniającej się na przestrzeni wieków relacji między oryginałem, repliką i kopią.

Istotnym punktem odniesienia dla narracji wystawy jest "Dziennik podróży do Italii" Stanisława Kostki Potockiego - badacza i kolekcjonera, który w 1805 roku udostępnił swoje zbiory publiczności w Pałacu Wilanowskim.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca 2026 roku. Jej kuratorkami są Dorota Folga-Januszewska, Anna Guzowska i Dominika Walawender-Musz.

