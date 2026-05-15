Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Wilanów po skandalu z techno. Nowy dyrektor otwiera odnowione skrzydło pałacu

|
Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec
Nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie o sobotniej imprezie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec zainaugurował w piątek otwarcie skrzydła północnego. Przy okazji przekazał, że muzeum czeka dużo pracy związanej z odbudową wizerunku placówki. Jego poprzednik został odwołany po aferze związanej z organizacją imprezy techno na dziedzińcu pałacu

- Ministra Cienkowska powołała mnie na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to trudny czas dla całego naszego zespołu, ponieważ musimy odbudować wizerunek muzeum dla naszej publiczności. Przed nami bardzo dużo pracy, ale liczymy na to, że się uda i liczymy na to, że publiczność znów nam zaufa i będzie z przyjemnością odwiedzała muzeum - powiedział podczas piątkowego briefingu prasowego powołany w piątek przez resort kultury p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec.

Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec
Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Powołanie Górajca to następstwo czwartkowego odwołania wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa, który według MKiDN miał m.in. naruszyć dobre imię instytucji organizując imprezę muzyki techno Circoloco na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie.

Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany

W planach udostępnienie dziedzińca na stałe

Jak poinformował Górajec, dziedziniec pałacowy zostanie otwarty dla publiczności bezpłatnie w czasie sobotniej Nocy Muzeów. Dodał, że w planach jest udostępnienie dziedzińca na stałe po przeorganizowaniu funkcjonowania zespołu obsługi publiczności i biletowego. - Planujemy to uczynić w sobotę za tydzień - powiedział.

W dniu przejęciu obowiązków dyrektora Pałacu, Piotr Górajec zainaugurował uroczyste otwarcie wnętrza skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie. Skrzydło odnowiono w trakcie kompleksowych prac konserwatorskich prowadzonych od 2021 roku. W tym czasie w proces zabezpieczania i utrwalania historycznego wystroju oraz przywracania wspaniałym galeriom pełnych walorów estetycznych i ekspozycyjnych włączyło się kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin.

Tak szeroko zakrojone prace, obejmujące m.in. Galerię Obrazów "Muzeum" zwaną, Galerię Krajobrazów, Sień Dolną, klatkę z żeliwnymi schodami oraz Sypialnię Pani przeprowadzono tu po raz pierwszy od 1962 r. Projekt został zrealizowany dzięki dotacjom celowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Chciałem z tego miejsca podziękować panu dyrektorowi Pawłowowi Jaskanisowi, który był akuszerem całego projektu przez ostatnie kilka lat. Gdyby nie jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza Wilanowa, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotykali - mówił Piotr Górajec.

- Rozpocząłem pracę tutaj 1 lipca 2002 roku. Kto pamięta, jak wyglądały te zabytki, parki, ogrody, możemy powiedzieć, że jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni i w innym miejscu - także kulturowo - powiedział z kolei Jaskanis. - Moja misja się skończyła i bardzo bym prosił wszystkich pracowników, żebyśmy wspierali pana dyrektora Piotra Górajca i siebie nawzajem w pracy zespołowej - dodał.

Radni oburzeni imprezą w Wilanowie. "Barbarzyństwo w ogrodzie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radni oburzeni imprezą w Wilanowie. "Barbarzyństwo w ogrodzie"

Wystawa towarzysząca otwarciu północnego skrzydła

Piotr Górajec, Paweł Jaskanis oraz kuratorka Dominika Walawender-Musz wystawy czasowej "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w.", która towarzyszy otwarciu północnego skrzydła, wspólnie wzięli udział w uroczystym przecięciu wstęgi oficjalnie zapraszając zwiedzających do nowootwartych wnętrz.

Wystawa "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w."
Wystawa "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w."
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Wystawa to zwieńczenie wieloletniego projektu naukowo-badawczego poświęconego zagadnieniom autentyczności dzieł sztuki oraz zmieniającej się na przestrzeni wieków relacji między oryginałem, repliką i kopią.

Wystawa "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w."
Wystawa "Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce XVII–XXI w."
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Istotnym punktem odniesienia dla narracji wystawy jest "Dziennik podróży do Italii" Stanisława Kostki Potockiego - badacza i kolekcjonera, który w 1805 roku udostępnił swoje zbiory publiczności w Pałacu Wilanowskim.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca 2026 roku. Jej kuratorkami są Dorota Folga-Januszewska, Anna Guzowska i Dominika Walawender-Musz.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
45 min
pc
Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
MuzeumMiasteczko Wilanów
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
METEO
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
TVN24
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
TVN24
Bartłomiej Babuśka
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: będzie u mnie pierwszy żołnierz USA
TVN24
ICEYE
Ten system "zmienia pozycję Polski w przestrzeni kosmicznej"
BIZNES
Burza, ulewa
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu mają wrócić burze i ulewy
METEO
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
Białołęka
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Pół miliarda do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zarzuty i wnioski o areszt po pobiciu nastolatków na moście
Praga Północ
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
TVN24
37 min
pc
"Słyszę, że to nie koniec. To początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"
TVN24
Noc deszcz
Noc będzie deszczowa w wielu miejscach
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki