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Wilanów

Salony i unikatowe tapety przejdą renowację. Muzeum w Wilanowie z pięcioma nowymi projektami

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XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
Dyrektor Muzeum w Wilanowie o nowych projektach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie startuje z pięcioma nowymi projektami konserwatorskimi. Wśród nich znalazła się konserwacja XIX-wiecznych tapet z serii "Eldorado", czy renowacja przeszkleń w Galerii Północnej. Na projekty placówka otrzymała 30 milionów złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O działaniach, jakie podejmowane będą w najbliższym czasie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poinformowano podczas konferencji prasowej.

- Naszym najważniejszym priorytetem pozostaje ochrona dziedzictwa Wilanowa dla przyszłych pokoleń. Chcemy przede wszystkim zadbać o dobrostan zabytków i całego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Dzięki wsparciu ministerstwa rozpoczynamy dziś pięć nowych projektów konserwatorskich - powiedział Piotr Górajec, pełniący obowiązki dyrektora Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
Źródło zdjęcia: TVN24

30 milionów złotych dotacji

Głos zabrał także Maciej Wróbel, sekretarz stanu w resorcie kultury. - Pan dyrektor wspomniał o projektach konserwatorskich, które realizujemy. Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy o przekazaniu dodatkowych trzech milionów złotych rocznie do roku 2030 na prace konserwatorskie, a przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej - powiedział.

- Cieszymy się z informacji o otrzymaniu dotacji na przeszklenia w Galerii Północnej. Znajdują się w niej wspaniałe dekoracje, freski między innymi Michelangelo Palloniego, które bardzo potrzebują konserwacji. Jedną z przyczyn zniszczeń są przestarzałe przeszklenia, wmontowane tam w latach 60. Wymagają pilnej reperacji. Rozpoczynamy w tym roku również prace w Kaplicy Królewskiej, gdzie będą wykonywane konserwacje sztukaterii - powiedziała Agnieszka Pawlak, kierowniczka działu Prewencji i Konserwacji placówki..

Niezwykłe XIX-wieczne tapety

Jak podkreślił dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, najważniejszym obecnie projektem jest konserwacja tapet z serii "Eldorado", odsłonionych przez konserwatorów w 2024 roku. Wcześniej były znane tylko z czarno-białych fotografii.

XIX-wieczne tapety skrywały się w Salonie Malinowym pod materiałowymi obiciami z lat 60. XX wieku. Okazały się pełne bujnej roślinności, egzotycznych ptaków, owadów i architektury. Przedstawiają cztery kontynenty: Azję, Europę, Afrykę i Amerykę. Powstały we Francji. Wzór "Eldorado" został zaprojektowany około 1848 roku dla Fabryki Jeana Zubera działającej w Miluzie, a potem w Rixheim, wykonany jest z 1554 klocków drukarskich w 192 kolorach.

XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie

Tapety powstały przy pomocy klocków drukarskich. Na klocki drewniane z wyrytymi niedużymi fragmentami wzorów nakładana była farba, która następnie była odciskana na papierze tapety. Klocki miały różne kształty, które po odciśnięciu tworzyły poszczególne elementy krajobrazu: rośliny, budowle, postaci ludzkie, ptaki i zwierzęta.

- W lipcu ruszamy z kolejnymi projektami. Na parterze skrzydła północnego pozostały nam jeszcze trzy wnętrza: Salon Malinowy, w którym odsłoniliśmy wspaniałe, panoramiczne tapety, unikatowe w skali europejskiej. Poza tym dwa wnętrza: Gabinet Pana i Sypialnia Pana, gdzie będziemy tam prowadzić prace konserwatorskie w tym roku przy plafonach, a w kolejnych latach przy ścianach i pozostałych dekoracjach - wyliczała Agnieszka Pawlak.

XIX-tapety kryły się pod materiałem
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Tapety odkryte w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/Facebook

Szermierze, damy dworu i zielarka

Muzeum w Wilanowie przygotowało też program wakacyjny. Przybliżyła go kierowniczka działu edukacji Paulina Szulist-Płuciniczak. - Wakacje w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego będą pełne kultury, sztuki i przyrody. Chcemy tutaj tworzyć przestrzeń otwartą, twórczą, nastawioną na relacje – zaznaczyła.

I opowiedziała o szczegółach atrakcji. Muzeum zaplanowało ponad 100 wydarzeń. - Będą to przede wszystkim wydarzenia rekonstrukcyjne, zapraszamy do parku, do pałacu, będzie można spotkać i zobaczyć, jak historia się tutaj ożywia. Będzie można spotkać naszych rekonstruktorów, będą to szermierze, damy dworu, zielarka, a nawet praczka - wymieniła.

Zaplanowano także program dla dzieci i rodzin. - Przez dwa miesiące będzie, mam nadzieję, przyciągał do Wilanowa publiczność swoją bogatą ofertą edukacyjną. Zaplanowaliśmy na ten czas ponad 100 warsztatów, spotkań i wydarzeń dla dzieci i młodzieży, rodzin i dorosłych. Są to wydarzenia z zakresu edukacji przyrodniczej (...) czy dawnej kuchni historycznej, warsztaty dawnego rzemiosła, kaligrafii i wiele innych wydarzeń - zapowiedział Górajec, podkreślając, że 6 sierpnia świętowana będzie 221. rocznica otwarcia muzeum przez Stanisława Kostkę Potockiego.

Wydarzenia zaplanowano też w historycznych ogrodach i parku Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. - Zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po jeziorze wilanowskim, spacery specjalistyczne – opowiedziała Szulist-Płuciniczak.

- Chcielibyśmy zaprosić gości do uważności i relaksu w naturze – podkreśliła.

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Tagi:
MuzeumSport i rekreacja w WarszawieZabytkiSztuka
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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