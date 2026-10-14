Wilanów Miasto wygrało spór z deweloperem o działkę w Miasteczku Wilanów. Nowych bloków nie będzie Dariusz Gałązka |

Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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"Deweloper nie zabuduje wolnej działki przy ulicy Sejmu Czteroletniego" - poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Chodzi o teren o powierzchni około dwóch hektarów, położony przy skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej i ulicy Sejmu Czteroletniego, w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej. To jedna z ostatnich niezabudowanych działek w Miasteczku Wilanów.

We wtorek, 13 października, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Warszawy od wyroku, który podważał miejscowy plan zagospodarowania tego terenu.

"Nieruchomość, po przejęciu od dewelopera, będzie mogła zostać przeznaczona na usługi publiczne, w szczególności: usługi oświaty, usługi kultury, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub obiekty sportu" - przekazał Rakowski.

Plan miejscowy pokrzyżował plany dewelopera

Historia tego sporu rozpoczęła się dekadę temu. W czerwcu 2016 roku Rada Warszawy zdecydowała o rozpoczęciu prac nad nowym planem zagospodarowania rejonu ulicy Sejmu Czteroletniego. Dokument uchwalono 30 sierpnia 2018 roku. Teren, na którym wcześniej dopuszczona była zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, przeznaczono na cele publiczne.

Zmiana pokrzyżowała plany hiszpańskiego dewelopera Acciona. Z dokumentów wynika, że 28 grudnia 2018 roku firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym i lokalami usługowymi.

W lipcu 2019 roku prezydent Warszawy odmówił zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia.

Działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Źródło zdjęcia: UM Warszawa, Ludwik Rakowski/facebook.com

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Wyrok WSA

Spór przeniósł się do sądu. W kwietniu 2025 roku deweloper zaskarżył plan zagospodarowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarzucił miastu między innymi "przekroczenie władztwa planistycznego" i ograniczenie jego praw do nieruchomości. Argumentował, że przeznaczenie działki wyłącznie na cele publiczne uniemożliwiło mu realizację planowanej zabudowy mieszkaniowej.

W grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność całego planu. Wyrok był nieprawomocny. Miasto złożyło skargę kasacyjną, którą teraz uwzględnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza na tej działce budowę szkoły, przedszkola, żłobka, biblioteki czy domu kultury. Możliwe są również publiczne obiekty sportowe. Część nieruchomości została przeznaczona na zieleń.

Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Oczekiwania dewelopera

Pozostaje jeszcze kwestia przejęcia nieruchomości. W rozmowie z "Gazetą Stołeczną" mecenas Rafał Dębowski, który reprezentował Accionę, wyjaśnił, że teraz deweloper oczekuje iż miasto "pilnie wycofa apelację od wyroku nakazującego jej wykupienie działki i po prostu ją nabędzie". "Życzę też nam, Warszawiakom, by miasto niezwłocznie zmieniło Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-55 i zaplanowało w niej środki na realizację na tym terenie szkoły obiecanej na rozprawie przed NSA. Bo jeśli wywłaszcza się planistycznie tereny na cele publiczne, to nie po to by latami blokować grunt, uniemożliwiając prywatnemu inwestorowi wykorzystanie go w celach, dla jakich ją kupił" - zaznaczył pełnomocnik dewelopera.

Na ten moment samorząd jeszcze nie zdecydował, co konkretnie powstanie na działce u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej.