Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Miasto wygrało spór z deweloperem o działkę w Miasteczku Wilanów. Nowych bloków nie będzie

|
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeden z ostatnich niezabudowanych terenów Miasteczka Wilanów nie zostanie przeznaczony pod kolejne bloki. Warszawa wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wieloletni spór z deweloperem. Na działce przy ulicy Sejmu Czteroletniego będą mogły powstać szkoła, dom kultury lub obiekt sportowy.

"Deweloper nie zabuduje wolnej działki przy ulicy Sejmu Czteroletniego" - poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Chodzi o teren o powierzchni około dwóch hektarów, położony przy skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej i ulicy Sejmu Czteroletniego, w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej. To jedna z ostatnich niezabudowanych działek w Miasteczku Wilanów.

We wtorek, 13 października, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Warszawy od wyroku, który podważał miejscowy plan zagospodarowania tego terenu.

"Nieruchomość, po przejęciu od dewelopera, będzie mogła zostać przeznaczona na usługi publiczne, w szczególności: usługi oświaty, usługi kultury, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub obiekty sportu" - przekazał Rakowski.

Plan miejscowy pokrzyżował plany dewelopera

Historia tego sporu rozpoczęła się dekadę temu. W czerwcu 2016 roku Rada Warszawy zdecydowała o rozpoczęciu prac nad nowym planem zagospodarowania rejonu ulicy Sejmu Czteroletniego. Dokument uchwalono 30 sierpnia 2018 roku. Teren, na którym wcześniej dopuszczona była zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, przeznaczono na cele publiczne.

Zmiana pokrzyżowała plany hiszpańskiego dewelopera Acciona. Z dokumentów wynika, że 28 grudnia 2018 roku firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym i lokalami usługowymi.

W lipcu 2019 roku prezydent Warszawy odmówił zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia.

Działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa, Ludwik Rakowski/facebook.com

Wyrok WSA

Spór przeniósł się do sądu. W kwietniu 2025 roku deweloper zaskarżył plan zagospodarowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarzucił miastu między innymi "przekroczenie władztwa planistycznego" i ograniczenie jego praw do nieruchomości. Argumentował, że przeznaczenie działki wyłącznie na cele publiczne uniemożliwiło mu realizację planowanej zabudowy mieszkaniowej.

W grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność całego planu. Wyrok był nieprawomocny. Miasto złożyło skargę kasacyjną, którą teraz uwzględnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza na tej działce budowę szkoły, przedszkola, żłobka, biblioteki czy domu kultury. Możliwe są również publiczne obiekty sportowe. Część nieruchomości została przeznaczona na zieleń.

Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Oczekiwania dewelopera

Pozostaje jeszcze kwestia przejęcia nieruchomości. W rozmowie z "Gazetą Stołeczną" mecenas Rafał Dębowski, który reprezentował Accionę, wyjaśnił, że teraz deweloper oczekuje iż miasto "pilnie wycofa apelację od wyroku nakazującego jej wykupienie działki i po prostu ją nabędzie". "Życzę też nam, Warszawiakom, by miasto niezwłocznie zmieniło Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-55 i zaplanowało w niej środki na realizację na tym terenie szkoły obiecanej na rozprawie przed NSA. Bo jeśli wywłaszcza się planistycznie tereny na cele publiczne, to nie po to by latami blokować grunt, uniemożliwiając prywatnemu inwestorowi wykorzystanie go w celach, dla jakich ją kupił" - zaznaczył pełnomocnik dewelopera.

Na ten moment samorząd jeszcze nie zdecydował, co konkretnie powstanie na działce u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej.

Źródło: tvnwarszawa.pl, "Gazeta Stołeczna"
Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceMiasteczko Wilanów
Czytaj także:
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną
Okolice
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Blokują budynek Trybunału Konstytucyjnego. Były przepychanki z policją i okrzyki
Śródmieście
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Areszty w związku z pożarem stacji Starlinków
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ludzkie szczątki na terenie budowy
Ostrołęka
53-latek pojechał pod prąd wzdłuż S7
Ze stacji paliw wyjechał na S7 pod prąd
Okolice
Dwaj nastolatkowie wpadli za oszustwo "na pracownika banku"
Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani
Okolice
Schody ruchome przy trasie W-Z
Awaria schodów ruchomych, jeżdżą tylko w górę
Śródmieście
37-latek trafił do więzienia
Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia
Wola
Awantura na pokładzie samolotu wnętrze samolotu fotele (zdjęcie ilustracyjne)
Z samolotu wyprowadzili ich strażnicy graniczni, lotnisko opuścili z mandatami
Włochy
Teren przy ulicy Białołęckiej
Ruiny w krzakach za zamkniętą bramą. Mają pomysł na zaniedbaną działkę
Magdalena Gruszczyńska
Zarzut dla 33-latka, który uszkodził szybę w autobusie
Rozbił szybę w autobusie
Ochota
Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Zderzenie tramwaju z autobusem
Białołęka
18-latek odpowie za znieważenie dyspozytorów numeru 112 (zdj. ilustracyjne)
Pomylił numery alarmowe i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem
Okolice
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
18 kierowców pod wpływem narkotyków, pięciu pijanych
Ursynów
26-latek został zatrzymany
Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował szpital, groził personelowi
Wawer
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Okolice
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
Śródmieście
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty"
Śródmieście
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
Śródmieście
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
Targówek
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
Okolice
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron "patrolował" przejazd kolejowy
Okolice
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze. Był poszukiwany
Okolice
Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim
Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Torowisko na ulicy Stawki
Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki