Wilanów

Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami

Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło: KRP Warszawa II
Nerwowe zachowanie 26-letniego obywatela Ukrainy na ulicy Kosiarzy przykuło uwagę nieumundurowanych policjantów. Szybko okazało się, że mężczyzna miał przy sobie kilkanaście woreczków z zakazanymi substancjami. Podczas przeszukania jego mieszkania kryminalni znaleźli znacznie więcej – łącznie blisko 1400 porcji marihuany i substancje psychotropowe oraz sprzęt do ich dystrybucji. Decyzją sądu podejrzany trafił już do tymczasowego aresztu.

Mężczyzna idący nocą ulicą Kosiarzy wzbudził podejrzenia policjantów. Zdenerwował się gdy podeszli do niego nieumundurowani funkcjonariusze.

"Powodem zachowania okazała się zawartość kieszeni mężczyzny, w których kryminalni ujawnili kilkanaście woreczków z zapięciem strunowym i zawartością różnych substancji" - poinformowała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

W związku z podejrzeniem, że mogą to być narkotyki, 26-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany.

Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło: KRP Warszawa II

Narkotyki w mieszkaniu

Policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Tam zakazanych substancji było znacznie więcej.

"Łącznie zabezpieczono ponad 90 gramów marihuany, stanowiących od 91 do 304 jednorazowych porcji zdolnych do odurzenia oraz znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci 3-CMC o łącznej wadze ponad 100 gramów stanowiących od 544 do 1087 porcji" - opisała Haberska.

Policjanci znaleźli też wagi elektroniczne, woreczki strunowe oraz gotówkę. Jak podkreślili, wskazują one na przygotowanie przez podejrzanego do dalszej dystrybucji narkotyków.

Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło: KRP Warszawa II

Nawet 10 lat więzienia

Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili 26-latkowi zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

Na wniosek prokuratora, decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy, wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postepowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

Przeczytaj także: Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody

Klatka kluczowa-387040
Mieli 49 kilogramów marihuany
Źródło: NOSG

Magdalena Gruszczyńska
Czytaj także:
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
Śródmieście
Pożar hali koło Wołomina
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
Okolice
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
Okolice
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
Ursynów
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
Okolice
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
Praga Północ
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
Śródmieście
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Skandaliczna nazwa pomnika smoleńskiego w mapach Google
Śródmieście
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Okolice
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Włochy
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
Okolice
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Okolice
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Śródmieście
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Śródmieście
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Okolice
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Modernizacja linii otwockiej
Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
Okolice
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej
Komunikacja
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
Okolice
