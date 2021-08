"Uszkadzał opuszki palców, by ukryć tożsamość"

Mówił, że wypił sześć piw. Przyznał, że jeździ bez prawa jazdy

Podczas kontroli od siedzącego za kierownicą mężczyzny wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. - Mówił, że wypił sześć piw i wsiadł do auta, które należy do firmy budowlanej, w której jest zatrudniony, jako pracownik fizyczny. Alkotest wykazał, że ma ponad 1,5 promila w organizmie - opowiada Koniuszy.

34-latek został zatrzymany i dowieziony do komisariatu policji, celem potwierdzenia jego tożsamości. - Miał wyjątkowo mocno zabliźnione opuszki palców. Twierdził, że to od pracy na budowie. Szybko się okazało, że przyświecał temu jednak osobisty cel. Użyte przez mundurowych przenośne urządzenie, służące do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej Morpho Touch, wyświetliło informację, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę o takim samym nazwisku, ale młodszego o pięć lat, urodzonego w innym miesiącu i noszącego imię inne niż to, którym się posługiwał - wyjaśnia Koniuszy.