Wilanów Mail z groźbą wysadzenia budynku. Trop doprowadził policjantów do 15-latka Oprac. Dariusz Gałązka |

"Często rodzice nie mają czasu na to, by z dzieckiem porozmawiać" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP II

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Na adres mailowy jednej z firm działających na Wilanowie wpłynęła wiadomość z żądaniem przekazania 300 tysięcy złotych. Nadawca zagroził, że w przypadku niespełnienia jego żądania podłoży w budynku materiały wybuchowe.

- Wiadomość zawierała także groźby pozbawienia życia pracowników firmy, związane z ich przynależnością narodową - przekazała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

15-latek zatrzymany

Policjanci rozpoczęli poszukiwania nadawcy wiadomości. Ich działania doprowadziły do zatrzymania 15-letniego obywatela Ukrainy, mieszkającego w Piasecznie.

- Zebrane materiały wskazują na podejrzenie popełnienia czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu, połączonemu z wywołaniem fałszywego alarmu, a także kierowaniu gróźb z powodu przynależności narodowej - wyjaśniła rzeczniczka wilanowskich policjantów.

Ze względu na wiek zatrzymanego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Po zapoznaniu się z materiałami sąd zdecydował o umieszczeniu 15-latka na dwa miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.