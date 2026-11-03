Mail z groźbą wysadzenia budynku. Trop doprowadził policjantów do 15-latka
Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Na adres mailowy jednej z firm działających na Wilanowie wpłynęła wiadomość z żądaniem przekazania 300 tysięcy złotych. Nadawca zagroził, że w przypadku niespełnienia jego żądania podłoży w budynku materiały wybuchowe.
- Wiadomość zawierała także groźby pozbawienia życia pracowników firmy, związane z ich przynależnością narodową - przekazała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
15-latek zatrzymany
Policjanci rozpoczęli poszukiwania nadawcy wiadomości. Ich działania doprowadziły do zatrzymania 15-letniego obywatela Ukrainy, mieszkającego w Piasecznie.
- Zebrane materiały wskazują na podejrzenie popełnienia czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu, połączonemu z wywołaniem fałszywego alarmu, a także kierowaniu gróźb z powodu przynależności narodowej - wyjaśniła rzeczniczka wilanowskich policjantów.
Ze względu na wiek zatrzymanego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Po zapoznaniu się z materiałami sąd zdecydował o umieszczeniu 15-latka na dwa miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.