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Wilanów

Królewski ogród bez światła. Muzeum rezygnuje z zimowej iluminacji

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Królewski Ogród Światła
Tłumy na pokazach w Królewskim Ogrodzie Światła
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Ogrody wokół Pałacu w Wilanowie nie będą w tym roku rozświetlone iluminacją. Nowa dyrekcja muzeum postanowiła zrezygnować z wydarzenia, które od kilkunastu lat przyciągało tłumy gości. Zapowiada jednak chęć stworzenia nowej koncepcji ekspozycji.

Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poinformowała o swojej decyzji w środowym oświadczeniu. "Po 14 sezonach pełnych wyjątkowych wrażeń, tysięcy świateł i niezapomnianych spotkań z historią nadszedł moment, by na chwilę się zatrzymać i przygotować na nowy rozdział. Tej jesieni, po raz pierwszy od 2012 roku, nie zaprosimy Państwa do Królewskiego Ogrodu Światła" - przekazano.

Chcą przygotować nową iluminację

Jak wyjaśnili przedstawiciele muzeum, decyzja wynika z potrzeby podsumowania dotychczasowych doświadczeń oraz analizy oczekiwań odbiorców i nowych trendów w tworzeniu plenerowych ekspozycji świetlnych.

Dyrekcja deklaruje, że chce opracować nową koncepcję Królewskiego Ogrodu Światła. "Naszym celem jest stworzenie ekspozycji nowoczesnej i angażującej, a jednocześnie pozostającej w harmonii z historycznym charakterem wilanowskiej rezydencji" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że w 2023 roku posłanki Lewicy Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek interweniowały w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydarzeń organizowanych na terenie zespołu ogrodowo-pałacowego. Chodziło między innymi o Królewski Ogród Światła. Sprawę nagłośnili społecznicy i opisywała "Gazeta Wyborcza". Na jaw wyszło, że w latach 2010-2024 na terenie muzeum wielokrotnie organizowane były komercyjne przedsięwzięcia bez wymaganych prawem pozwoleń konserwatorskich. Ich skutkiem były m.in. zniszczenia zieleni i brukowanych nawierzchni.

Planują zimowe atrakcje

Przedstawiciele Muzeum Pałacu w Wilanowie podkreślają, że nie rezygnują całkowicie z zimowych atrakcji. Pod koniec listopada planują organizację Jarmarku Adwentowego w Oranżerii.

"Chcemy, aby zimowe miesiące nadal były okazją do spotkań z kulturą, historią i pięknem wilanowskiej rezydencji, dlatego poszukujemy partnerów, którzy zechcą wspólnie z nami stworzyć niezapomniane zimowe wydarzenie w historycznych ogrodach wilanowskich" - informują.

Zmiana dyrekcji Pałacu

W maju z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie został po 24 latach odwołany Paweł Jaskanis. W jego miejsce ministra kultury Marta Cienkowska powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca.

Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja, na dziedzińcu pałacowym, imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali organizację takiego wydarzenia w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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