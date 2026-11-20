Wilanów Konkurs na stanowisko dyrektora muzeum w Wilanowie, poprzedniego odwołano po imprezie techno Oprac. Alicja Glinianowicz |

Odwołanie dyrektora Muzeum w Wilanowie po skandalu z imprezą techno Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Jak przekazał resort kultury, konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru określonym w ogłoszeniu.

Urzędnicy zakończenie postępowania konkursowego przewidują do 31 grudnia.

Odwołanie dyrektora po imprezie techno

W połowie maja resort odwołał Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Powodem odwołania, jak argumentowano, było złamanie przez dyrektora umowy ws. warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz naruszenie dobrego imienia instytucji. Chodziło o wydanie zgody na organizację komercyjnej, nocnej imprezy techno na terenie zabytkowego kompleksu pałacowego.

Stanowisko p.o. dyrektora muzeum 15 maja objął Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca Jaskanisa.

Zdewastowane trawniki, hałas do rana

Impreza, która pogrążyła dyrektora, odbyła się z 9 na 10 maja na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W sieci pojawiły się liczne zdjęcia dokumentujące zniszczenia zabytkowego parku, ukazujące wydeptany trawnik, po którym jeździł ciężki sprzęt, porozrzucane na całym placu śmieci, w tym butelki i plastikowe kubki.

Pojawiały się pytania o skutek wielogodzinnego hałasu dla zabytkowych budynków i rezerwatu przyrody Morysin, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w którym wskazał, że w jego ocenie wydanie zezwolenia na organizację tej imprezy nastąpiło z naruszeniem procedury administracyjnej.

Przypomnijmy, że początkowo miasto odmówiło wydania zgody na imprezę, ponieważ organizator nie przedstawił wszystkich wymaganych opinii, a jedna z nich była negatywna. Po dostarczeniu nowych, pozytywnych opinii, uchylono wcześniejszą odmowę i wydano zezwolenie.

Tłumaczenie muzeum

Samo muzeum podkreśliło, że wydarzenie zostało zorganizowane przez zewnętrznego organizatora - i "na podstawie wymaganych zgód administracyjnych właściwych dla imprez masowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony zabytków".

Instytucja tłumaczyła, że nie była organizatorem koncertu i nie odpowiadała za jego produkcję artystyczną, sprzedaż biletów ani działania promocyjne.