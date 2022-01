Leżała na ulicy, na niej kilkumiesięczne dziecko

Dziecko leżało na brzuchu kobiety

W trakcie ustalania tożsamości ktoś zadzwonił do kobiety, ale ta nie potrafiła odebrać. - Zrobili to policjanci i okazało się, że była to matka dziecka, która poinformowała, że próbuje się dodzwonić do siostry swojego partnera, która około godziny 21 wyszła z dzieckiem na spacer i do chwili obecnej nie ma z nią kontaktu - relacjonował podkom. Koniuszy.