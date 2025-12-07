Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Wilanów i Lubelska zamontowane zostały urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.

Kamery i znaki już są

W niedzielę na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Za węzłem Wilanów w kierunku Wisły pojawiło się już oznaczenie i kamery odcinkowego pomiaru prędkości. Te same znaki i urządzenia zamontowano przy węźle Lubelska w przeciwnym kierunku - przekazał nasz reporter.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości obejmie swoim zasięgiem fragment ekspresówki wraz z mostem Południowym. Urządzenia czekają na odbiory techniczne, które mają się odbyć jeszcze w tym roku. Następnie przejdą testy i dopiero wtedy zaczną mierzyć prędkość.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Najskuteczniejszy sposób

Średnie dobowe natężenie ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi około 90 tysięcy pojazdów na dobę.

- Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu i przypilnować, aby kierowcy po Południowej Obwodnicy Warszawy jeździli z dopuszczalną prędkością, a jak wiemy, na POW wynosi ona do 100 kilometrów na godzinę - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Resort wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło to poważnych zdarzeń.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP