Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy

Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowuje się do uruchomienia kolejnego odcinkowego pomiaru prędkości na drodze ekspresowej S2. Zamontowano już kamery i oznakowanie. Podobny system działa już od kilku lat w tunelu pod Ursynowem.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Wilanów i Lubelska zamontowane zostały urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.

Kamery i znaki już są

W niedzielę na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Za węzłem Wilanów w kierunku Wisły pojawiło się już oznaczenie i kamery odcinkowego pomiaru prędkości. Te same znaki i urządzenia zamontowano przy węźle Lubelska w przeciwnym kierunku - przekazał nasz reporter.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości obejmie swoim zasięgiem fragment ekspresówki wraz z mostem Południowym. Urządzenia czekają na odbiory techniczne, które mają się odbyć jeszcze w tym roku. Następnie przejdą testy i dopiero wtedy zaczną mierzyć prędkość.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Najskuteczniejszy sposób

Średnie dobowe natężenie ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi około 90 tysięcy pojazdów na dobę.

- Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu i przypilnować, aby kierowcy po Południowej Obwodnicy Warszawy jeździli z dopuszczalną prędkością, a jak wiemy, na POW wynosi ona do 100 kilometrów na godzinę - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Resort wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło to poważnych zdarzeń.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe
Okolice
Stefan Starzyński podczas otwarcia arterii komunikacyjnej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem
Metro mogło świętować stulecie. Co poszło nie tak?
Dariusz Gałązka
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
Okolice
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
Okolice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
Ulice
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
Praga Północ
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
Ulice
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
Okolice
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Rejsy, zimne kąpiele i sprzątanie nad Wisłą
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był pijany, złamał dwa zakazy
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Śródmieście
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
Śródmieście
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
Ursus
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Śródmieście
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy: dziś jest ładniejszy
Śródmieście
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Śródmieście
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, będą objazdy. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Śródmieście
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Mikołaje, śnieżynki i elfy nie dostali zgody na przejazd
Magdalena Gruszczyńska
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki