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Wilanów

Groził sąsiadom śmiercią. Mówił, że użyje broni

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Groził bronią w mediach społecznościowych
Groził w mediach społecznościowych śmiercią
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
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W ręce policjantów wpadł 30-latek podejrzany o kierowanie gróźb pozbawienia życia i zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Straszył użyciem broni. Przy mężczyźnie znaleziono marihuanę. Usłyszał trzy zarzuty.

Do policjantów z Wilanowa dotarła informacja od mieszkańców. Wskazywali na niepokojące nagrania publikowane w mediach społecznościowych.

Na nagraniach groził mieszkańcom

"Mężczyzna miał na nich kierować wobec konkretnych osób oraz innych mieszkańców groźby pozbawienia życia i zdrowia, odnosząc się przy tym do użycia broni palnej" - podała aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, który mógł odpowiadać za publikowanie tych treści. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci z Wilanowa zauważyli go na ulicy. Na widok radiowozu zmienił kierunek, unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami. Został wylegitymowany.

Był nerwowy, miał przy sobie marihuanę

"Podczas interwencji 30-latek zachowywał się nerwowo, a jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. W trakcie sprawdzenia posiadanych przez niego rzeczy funkcjonariusze ujawnili susz roślinny. Badanie testerem narkotykowym wskazało, że była to marihuana" - zrelacjonowała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego mieszkanie zostało przeszukane. Tam policjanci znaleźli kolejną porcję suszu roślinnego. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że to marihuana.

Z ustaleń policji wynikało, że kilka dni wcześniej mężczyzna miał kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia. "Groźby wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia" - przyznała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Trzy zarzuty i areszt

30-latek usłyszał łącznie trzy zarzuty: dwa dotyczące posiadania środków odurzających oraz zarzut kierowania gróźb karalnych.

Nie był to pierwszy przypadek, kiedy mężczyzna znalazł się w zainteresowaniu funkcjonariuszy w związku z podobnym zachowaniem. W lipcu tego roku był już podejrzany o kierowanie gróźb karalnych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wówczas policjanci wnioskowali o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku.

Tym razem decyzją sądu 30-latek spędzi najbliższe półtora miesiąca w areszcie tymczasowym.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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