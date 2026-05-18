Wilanów Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie

Nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie o sobotniej imprezie

W czwartek ministra kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Pawła Jaskanisa, a w jego miejsce powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca. Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja, na dziedzińcu pałacowym, imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali organizację takiego wydarzenia w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję, sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miasto wycofało patronat dla cyklu wydarzeń "Let’s make them care", w ramach którego zorganizowane zostało wydarzenie.

"Swoją misję rozpoczynam od słowa: przepraszam"

W poniedziałek w mediach społecznościowych Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego zamieszczono pierwszą decyzję nowego dyrektora muzeum.

"Miniony tydzień był bardzo trudny dla naszego muzealnego zespołu. Dziękuję za wszystkie wiadomości, opinie i głosy, które przesłali Państwo w ostatnich dniach. Traktuję je bardzo poważnie" - zwrócił się do obiorców.

Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

I dodał: "Dziś wiem, że jedna błędna decyzja może nadwyrężyć zaufanie budowane przez lata. Wierzę jednak, że minione wydarzenia nie przekreślą relacji, którą Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie tworzyło z Państwem – opartej na wspólnej trosce o to wyjątkowe miejsce".

"Swoją misję, jako pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum, rozpoczynam od słowa: przepraszam. Przepraszam wszystkich Państwa, którzy poczuli rozczarowanie, złość lub smutek w związku z ostatnimi zdarzeniami. Jednocześnie proszę o szansę na odbudowanie zaufania" - zaznaczył.

Dziedziniec nieodpłatnie otwarty

We wpisie Górajec poinformował także o pierwszych krokach, jakie podjął, obejmując stanowisko. jest nim nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Wejście na ten teren będzie możliwe od soboty, 23 maja.

"Wszyscy Goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Dlaczego nie od razu? Potrzebujemy kilku dni, by przeorganizować pracę zespołu obsługi publiczności oraz odpowiednio przystosować infrastrukturę techniczną" - wyjaśnił.

"Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia – powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich" - zaznaczył Górajec.