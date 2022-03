Dodatkowe pieniądze na tramwaje. Trasa do Wilanowa nie skończy się na Stegnach

Spółka Tramwaje Warszawskie została dokapitalizowana łączną kwotą 200 milionów złotych w czwartek, na ostatniej sesji Rady Miasta - podał portal transport-publiczny.pl. W sumie kwota dokapitalizowania do 2029 roku wzrośnie do 1,246 miliarda złotych. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, dodatkowe środki pomogą zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje. Jedną z nich jest właśnie budowa linii tramwajowej do Wilanowa.

Tramwaj do Wilanowa. Co w planach?

Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż Gagarina aż do Czerniakowskiej. To oddzielny projekt, który Tramwaje Warszawskie prowadzą wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Druga planowana odnoga, o długości około 800 metrów, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego i poprowadzi aż do pętli autobusowej Stegny. Główna trasa do Miasteczka Wilanów powstanie w ciągu alei Rzeczypospolitej, a końcowy terminal znajdzie się w pobliżu skrzyżowania alei Rzeczypospolitej z Branickiego.