Wilanów

Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie. Umowa podpisana

Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Rafał Trzaskowski o tramwaju do Wilanowa: czekaliśmy na to wiele lat
Źródło: TVN24
Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Morelia Investments w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla perspektywicznego przedłużenia trasy tramwajowej w Miasteczku Wilanów. Nowy odcinek torowiska, o długości około pół kilometra, jest przewidziany w pasie dzielącym aleję Rzeczypospolitej.

W październiku 2024 roku Tramwaje Warszawskie oddały do użytku nową trasę tramwajową do Wilanowa. Tramwaje dojeżdżają do terminala przy ulicy Branickiego. Przez rok z nowych linii 14, 16 i 19 skorzystało już 20 milionów pasażerów, z czego 8,4 miliona podróżnych wsiadło do tramwajów na nowym odcinku. Dokumenty planistyczne i dokumentacja przedprojektowa zakładają możliwość budowy dalszych odcinków trasy – w powiązaniu z zagospodarowaniem kolejnych obszarów dzielnicy Wilanów.

Wilanów Park i przedłużenie trasy tramwajowej

W rejonie skrzyżowania ulicy Uprawnej i alei Rzeczypospolitej firma Morelia Investments sp. z o.o. planuje budowę nowego wielofunkcyjnego obiektu Wilanów Park. Jego obsługę komunikacyjną miałby zapewniać tramwaj – w korytarzu przewidzianym we wcześniejszych założeniach i dokumentach planistycznych. "Jako że głównym beneficjentem przedłużenia trasy tramwajowej będą mieszkańcy Wilanowa i klienci inwestycji, spółka Morelia nawiązała współpracę z Tramwajami Warszawskimi w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do budowy nowego odcinka torów. Za realizację dokumentacji projektowej nowego fragmentu linii tramwajowej będzie odpowiadała firma Nhood Services Poland, lider projektu Wilanów Park" - podkreślają w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

– Już od ponad roku tramwaje dojeżdżają do Wilanowa. Dziś trudno sobie wyobrazić naszą dzielnicę bez tramwajów, a komunikacja szynowa jest atrakcyjną alternatywą dla transportu samochodowego. Dzięki współpracy z prywatnym inwestorem będzie mógł powstać kolejny odcinek al. Rzeczypospolitej, a mieszkańcy zyskają łatwy dostęp do komunikacji publicznej – mówi cytowany w komunikacie Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa.

Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Źródło: Tramwaje Warszawskie

- Realizując nową, wielofunkcyjną inwestycję, koncentrujemy się na jej wkładzie w rozwój lokalnej tkanki miejskiej. Kluczowe są dla nas opinie mieszkańców oraz ich potrzeby zgłaszane podczas konsultacji społecznych prowadzonych w dzielnicy Wilanów. Dostęp do komunikacji miejskiej, która pozwoli wygodnie dotrzeć do obiektu i przemieszczać się po stolicy jest dla mieszkańców niezwykle ważny. Dlatego cieszymy się, że poprzez prace projektowe przyczynimy się do wydłużenia wilanowskiego odcinka trasy tramwajowej - zaznacza z kolei Grzegorz Kwiecień, Senior Project Manager w Nhood Services Poland odpowiedzialny za projekt Wilanów Park.

- To pierwszy tego typu wspólny projekt tramwajowy w mieście, ale model takiej współpracy z powodzeniem sprawdza się przy innych inwestycjach publicznych w Warszawie. Model, w którym inwestor komercyjnej nieruchomości partycypuje w rozwoju infrastruktury transportowej, z której będą korzystać klienci, jest właściwy. Przykłady innych centrów handlowych w stolicy pokazują, że transport publiczny odgrywa znaczącą rolę w obsłudze tego typu obiektów. Tak samo będzie i tym razem - ocenia Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich.

Kolejne kroki

W ramach podpisanej umowy Tramwaje Warszawskie przekażą inwestorowi ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a także dokumentację wykonawczą dla zbudowanego już odcinka trasy. Następnie Morelia Investments na własny koszt wykona kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą dla przedłużenia trasy tramwajowej, a także uzyska decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestor przygotuje także projekt rozbudowy układu drogowego oraz zbuduje jezdnię zachodnią alei Rzeczypospolitej – w ramach oddzielnej umowy drogowej podpisanej z Urzędem Dzielnicy. Dokumentacja – w zakresie infrastruktury tramwajowej – miałaby zostać przekazana Tramwajom Warszawskim w IV kwartale 2028 roku. Harmonogram budowy trasy jest uzależniony od decyzji władz miasta i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

"Nowy odcinek torowiska – o długości ok. 0,5 km – jest przewidziany w pasie dzielącym al. Rzeczypospolitej. Przed planowanym skrzyżowaniem z ul. Uprawną przewidziano terminal końcowy z rozjazdami, torem postojowym i przystankiem tramwajowym. Terminal i układ drogowy zostaną zaprojektowane w taki sposób, by w przyszłości – gdyby zaistniała taka potrzeba komunikacyjna – istniała możliwość dalszego wydłużenia trasy tramwajowej w kierunku południowym, zgodnie z dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta" - podsumowują Tramwaje Warszawskie.

Tramwaj do Wilanowa, trasa będzie dłuższa
Tramwaj do Wilanowa, trasa będzie dłuższa
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

