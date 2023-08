Odpowie za śmierć miesięcznej córki i usiłowanie zabójstwa dwóch synów. Jest termin procesu

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 33-latce na początku sierpnia. - Akt oskarżenia obejmuje trzy czyny - zabójstwa miesięcznej dziewczynki, dwa usiłowania zabójstwa chłopców wieku trzech oraz dziewięciu lat oraz spowodowania u nich obrażeń na okres poniżej siedmiu dni - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Banna.

Przyznała się. Według biegłych, była poczytalna

Prokurator przypomniał, że w toku postępowania 33-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz złożyła wyjaśnienia.

- W toku śledztwa, z uwagi na charakter sprawy oraz okoliczności zdarzenia, w tym osobę podejrzanej, na wniosek prokuratora, zarządzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Biegli psychiatrzy oraz psycholog po przeprowadzeniu obserwacji stwierdzili, iż w tej sprawie nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w artykule 31 paragraf 1 lub 2 Kodeksu karnego [mówi on o warunkach odpowiedzialności karnej w sytuacji choroby psychicznej i niepoczytalności - red.] - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Oznacza to, że kobieta w chwili popełnienia czynu była poczytalna.

9-latek napisał do babci, że "mama chce ich pozabijać"

Do tragicznej śmierci noworodka doszło na początku września 2022 roku. Jak nieoficjalnie ustaliła wtedy PAP, wcześniej pomiędzy rodzicami miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trójką dzieci, wtedy doszło do tragedii.