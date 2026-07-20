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Wilanów

"Nie ma podstaw do badania wpływu imprezy na środowisko, w tym emisję hałasu"

Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Organ wydający zezwolenie na organizację imprezy masowej nie ma podstaw do badania wpływu organizacji tej imprezy na środowisko, w tym na emisję hałasu - napisał zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Mencina w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie głośnej imprezy techno w Wilanowie.

W nocy z 9 na 10 maja na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza muzyki techno Circoloco. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Działacze Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Ptakami ostrzegali, że jest to wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla zwierząt, a szczególnie dla ptaków.

Po imprezie, decyzją ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej, ze stanowiska odwołany został dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis.

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w którym wskazał, że w jego ocenie wydanie zezwolenia na organizację tej imprezy nastąpiło z naruszeniem procedury administracyjnej. Marcin Wiącek przypomniał, że początkowo miasto odmówiło wydania zgody na imprezę, ponieważ organizator nie przedstawił wszystkich wymaganych opinii, a jedna z nich była negatywna. Po dostarczeniu nowych, pozytywnych opinii uchylono wcześniejszą odmowę i wydano zezwolenie.

Zdaniem RPO urząd nie przeanalizował wystarczająco interesu społecznego, w tym zgłaszanych publicznie obaw dotyczących uciążliwości dla mieszkańców i wpływu imprezy na środowisko. Dodał, że rozważając uchylenie lub zmianę pierwotnej, negatywnej decyzji, urząd miał obowiązek skonfrontować interes organizatora z interesem społecznym.

Odpowiedź ratusza

W odpowiedzi na pismo zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Mencina zaznaczył, że wydanie decyzji zezwalającej oparte było wyłącznie na przesłankach wynikających ze spełnienia przez organizatora wymogów formalnych, polegających na dostarczeniu wskazanych w ustawie dokumentów. Odmowa wydania zezwolenia - jak zauważył - możliwa jest zaś wyłącznie w ściśle określonych w ustawie przypadkach.

"Organ wydający zezwolenie na organizację imprezy masowej nie ma podstaw do badania wpływu organizacji tej imprezy na szeroko rozumiane środowisko, w tym w szczególności na emisję hałasu. Dlatego, w odniesieniu do imprezy pn. Cricoloco, okoliczność ta nie była przedmiotem badania w postępowaniu administracyjnym" - zastrzegł Mencina.

Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Jednocześnie zapewnił, że już na wstępnym etapie prowadzonego postępowania organ wydający zezwolenie na organizację imprezy masowej poinformował organizatora oraz Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie o obawach związanych z organizacją tego wydarzenia w tym miejscu i czasie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia procedury administracyjnej przy wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej podkreślił, że pierwsza decyzja odmawiająca wydania zezwolenia wynikała z nieprzedstawienia przez organizatora wszystkich wymaganych dokumentów oraz negatywnej opinii.

Wyjaśnił, że pełnomocnik organizatora, który 30 kwietnia 2026 r. złożył wniosek o zmianę negatywnej decyzji, przedłożył pozytywne opinie właściwych służb i inspekcji oraz złożył oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.

Ponad 300 imprez masowych

Mencina przypomniał, że w Warszawie każdego roku odbywa się ponad 300 imprez masowych, a koncerty w okresie wiosna - jesień organizowane się przeważnie na terenach otwartych lub na stadionach. Podkreślił, że decyzje organu oparte są przede wszystkim na przepisach prawa i ścisłym ich przestrzeganiu.

Źródło: PAP
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
RPORzecznik Praw ObywatelskichRafał TrzaskowskiMiasteczko Wilanów
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