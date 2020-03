Mandaty, naruszenia zasad kwarantanny. Pracowity weekend stołecznych policjantów

Można wyjść z domu, ale jeśli jest to konieczne - do pracy, sklepu, apteki czy z psem. Czy warszawiacy się do tego stosują? Jak przekazała stołeczna policja - tylko w weekend funkcjonariusze wystawili 60 mandatów i przygotowali 50 wniosków o ukaranie za naruszanie przepisów o zachowywanie się w miejscach publicznych.