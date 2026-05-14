Wilanów Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany

Ministra kultury o odwołaniu dyrektora Pałacu w Wilanowie

Informację o odwołaniu Jaskanisa potwierdził tvnwarszawa.pl rzecznik resortu kultury Piotr Jędrzejowski. Do sprawy odniósł się też Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN.

"Z upoważnienia Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marty Cienkowskiej wręczyłem Pawłowi Jaskanisowi odwołanie z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. P.o. dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca dyrektora" - przekazał w serwisie X Wróbel.

Ministra: działania sprzeczne z misją

Odwołanie dyrektora Muzeum skomentowała sama ministra.

"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" - napisała Marta Cienkowska na platformie X.

Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce.



Impreza techno "kolidowała z działalnością podstawową Muzeum"

Komunikat o odwołaniu dyrektora pojawił się też na rządowej stronie ministerstwa.

"Zgodnie ze statutem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest zobowiązane do sprawowania opieki nad zbiorami i zabytkami oraz ochrony nad zasobami przyrodniczymi, w tym oddziaływania na poprawę warunków środowiskowych (§ 5 pkt 2 statutu) oraz do zarządzania zbiorami i zabytkami, żywymi kolekcjami przyrodniczymi, rezerwatem przyrody i jego otuliną oraz zasobami wiedzy (§ 6 pkt 1 statutu)" - czytamy w komunikacie.

"Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub nie kolidującym z jego działalnością podstawową (§ 15 ust. 1 statutu). Podpisanie umowy umożliwiającej organizację wydarzenia, które miało miejsce 9 maja br., było sprzeczne z wyżej przytoczonym zapisem, ponieważ kolidowało z działalnością podstawową Muzeum. W efekcie doszło do złamania § 7 ust. 3 umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" - podsumowano.

Burza po imprezie

W sobotę wilanowski pałac był areną imprezy techno Circoloco. Sieć zalała fala negatywnych komentarzy, a opublikowane zdjęcia zniszczonych trawników wywołały poruszenie. Pojawiały się pytania o skutek wielogodzinnego hałasu dla zabytkowych budynków i rezerwatu przyrody Morysin, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dyrekcja muzeum odpowiadała, że na potrzeby wydarzenia udostępniono wyłącznie część dziedzińca i przedpola pałacowego, a kontrole po imprezie nie wykazały szkód w substancji zabytkowej pałacu ani jego historycznym otoczeniu. Potwierdził to w poniedziałek konserwator zabytków.

"Stwierdzono natomiast, iż część działań była niezgodna z zatwierdzonym programem, m.in. użycie ciężkiego sprzętu do montażu konstrukcji, pirotechniki, ustawienie dźwigu" - podkreślił wojewódzki konserwator.

Dyrektorował ponad 20 lat

Paweł Jaskanis był dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie od 2002 roku. Z wykształcenia jest historykiem sztuki. W jego biogramie na stronie wilanowskiego muzeum czytamy, że zasiadał w licznych instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną zabytków: "Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2008 r. do 2020 r.). Członek kilku minionych kadencji Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej (w latach 2009-2015 pełnił funkcję przewodniczącego). W latach 2004-2011 zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m. st. Warszawy. Członek prezydium (przez dwie kadencje jako skarbnik) Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Współzałożyciel i prezes pierwszej kadencji Stowarzyszenia Genius Loci".

