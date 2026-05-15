Wesoła Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze

Jak poinformowała rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Wioleta Rosłoniec, na ulicy Żółkiewskiego powstał tymczasowy przejazd przez tory kolejowe.

Z kolei na Okuniewskiej wykonawca inwestycji doraźnie wybudował jezdnię, która jak by-pass omija rondo Kleibera. Ma to zminimalizować utrudnienia w czasie zamknięcia przejazdu. W jego miejscu zostanie wybudowany tunel.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w piątek, około godziny 22.

Zmiany w ruchu

Ulica Okuniewska nie będzie miała połączenia z Placem Wojska Polskiego. Do tymczasowego przejazdu przez tory w ulicy Żółkiewskiego kierowcy dojadą Armii Krajowej i Okuniewską.

Na ulicy Głowackiego przy Miłej będzie tymczasowa pętla autobusowa. "Autobusy linii 198 nadal będą dojeżdżały do pętli przy stacji kolejowej PKP Warszawa Wesoła, ale inną trasą. Na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i Armii Krajowej skręcą w prawo, następnie w lewo w Chodkiewicza, a potem ponownie w lewo - w Głowackiego" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Tunel w Wesołej

W Wesołej zostanie wybudowany tunel, w którym będą dwa pasy ruchu, chodnik i droga dla rowerów. Zaplanowano również windy i wyjścia prowadzące na perony kolejowe oraz do przystanków autobusowych przy Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu 1 Praskiego Pułku z ulicami Sikorskiego i Kilińskiego powstanie rondo. Ze względu na różnice wysokości terenu zniknie połączenie ulicy Miłej z 1 Praskiego Pułku. Wyjazd z Miłej będzie możliwy przez nowy łącznik z ulicą Głowackiego.

Po drugiej stronie torów będą dwa ronda. Pierwsze zostanie wybudowane przy wyjeździe z osiedla Plac Wojska Polskiego, a drugie powstanie na skrzyżowaniu z Okuniewską. Oba połączy nowa droga. Przy Okuniewskiej, po drugiej stronie tunelu, powstanie pętla autobusowa.

Dzielą się kosztami pół na pół

Koszt prac budowlanych tunelu to blisko 94 miliony złotych. Wykonawcą jest firma Eurovia. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez SZRM i PKP PLK. Prace mają potrwać do drugiej połowy 2027 roku