Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wesoła

Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze

W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Przejazd w Wesołej
Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Dzielnica Wesoła
W związku z budową tunelu w Wesołej zostanie zamknięty przejazd przez tory w ul. I Praskiego Pułku. Na drugą stronę kierowcy przejadą półtora kilometra dalej, na wysokości ul. Żółkiewskiego. Podziemny przejazd ma być gotowy w 2027 roku.

Jak poinformowała rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Wioleta Rosłoniec, na ulicy Żółkiewskiego powstał tymczasowy przejazd przez tory kolejowe.

Z kolei na Okuniewskiej wykonawca inwestycji doraźnie wybudował jezdnię, która jak by-pass omija rondo Kleibera. Ma to zminimalizować utrudnienia w czasie zamknięcia przejazdu. W jego miejscu zostanie wybudowany tunel.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w piątek, około godziny 22.

Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi

Zmiany w ruchu

Ulica Okuniewska nie będzie miała połączenia z Placem Wojska Polskiego. Do tymczasowego przejazdu przez tory w ulicy Żółkiewskiego kierowcy dojadą Armii Krajowej i Okuniewską.

Na ulicy Głowackiego przy Miłej będzie tymczasowa pętla autobusowa. "Autobusy linii 198 nadal będą dojeżdżały do pętli przy stacji kolejowej PKP Warszawa Wesoła, ale inną trasą. Na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i Armii Krajowej skręcą w prawo, następnie w lewo w Chodkiewicza, a potem ponownie w lewo - w Głowackiego" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Budowa kulturoteki stanęła, umowa z wykonawcą zerwana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Budowa kulturoteki stanęła, umowa z wykonawcą zerwana

Tunel w Wesołej

W Wesołej zostanie wybudowany tunel, w którym będą dwa pasy ruchu, chodnik i droga dla rowerów. Zaplanowano również windy i wyjścia prowadzące na perony kolejowe oraz do przystanków autobusowych przy Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu 1 Praskiego Pułku z ulicami Sikorskiego i Kilińskiego powstanie rondo. Ze względu na różnice wysokości terenu zniknie połączenie ulicy Miłej z 1 Praskiego Pułku. Wyjazd z Miłej będzie możliwy przez nowy łącznik z ulicą Głowackiego.

Po drugiej stronie torów będą dwa ronda. Pierwsze zostanie wybudowane przy wyjeździe z osiedla Plac Wojska Polskiego, a drugie powstanie na skrzyżowaniu z Okuniewską. Oba połączy nowa droga. Przy Okuniewskiej, po drugiej stronie tunelu, powstanie pętla autobusowa.

Dzielą się kosztami pół na pół

Koszt prac budowlanych tunelu to blisko 94 miliony złotych. Wykonawcą jest firma Eurovia. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez SZRM i PKP PLK. Prace mają potrwać do drugiej połowy 2027 roku

"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni

Klaudia Kamieniarz
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Donald Tusk
Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
To nie musi być nadciśnienie. Ten szczegół fałszuje wynik
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
TVN24
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zatrzymania po pobiciu nastolatków z Ukrainy na moście
Praga Północ
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
TVN24
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Powrót żołnierzy ukraińskich z niewoli rosyjskiej
"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
Wola
Burze, piorun
Jeszcze więcej ostrzeżeń. Uwaga na superkomórki burzowe
METEO
40-latek został zatrzymany po pościgu
"Gwałtownie skręcił i uderzył w policjanta". Kierowca pijany i z dożywotnim zakazem
TVN24
Najpierw groził nastolatkowi, potem zaatakował seniora
Brutalny atak na pętli. 63-latek pobity i okradziony
TVN24
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Posiedzenie Sejmu RP (15.05.2026)
Trzecia próba regulacji kryptowalut. Ustawa przegłosowana
BIZNES
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
TVN24
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
TVN24
Rhizostoma pulmo
Dotąd myślano o nich jak o odpadach
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki