Jedno auto stoi w poprzek drogi, drugie w rowie. Trzy osoby w szpitalu
Do zdarzenia doszło na ulicy Okuniewskiej w Wesołej, przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Praskiego Pułku.
Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden stoi w poprzek drogi, drugi znalazł się w rowie. - Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach - ostrzegł.
Cztery osoby poszkodowane
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali po godzinie 8, wpłynęło z systemu e-call, zainstalowanym w jednym z aut.
- Zderzyły się dwa samochody. w zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego trzy osoby trafiły do szpitala, jedna pozostała na miejscu zdarzenia. Działania straży pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - poinformował st. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.
Jak ustalił nasz reporter, poszkodowani zostali zabrani do szpitala na dalszą diagnostykę. - Nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu - uzupełnił Węgrzynowicz.