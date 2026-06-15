Wesoła Jedno auto stoi w poprzek drogi, drugie w rowie. Trzy osoby w szpitalu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Wesoła

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Do zdarzenia doszło na ulicy Okuniewskiej w Wesołej, przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Praskiego Pułku.

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden stoi w poprzek drogi, drugi znalazł się w rowie. - Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach - ostrzegł.

Wypadek na Okuniewskiej Źródło zdjęcia: OSP Wesoła

Cztery osoby poszkodowane

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali po godzinie 8, wpłynęło z systemu e-call, zainstalowanym w jednym z aut.

- Zderzyły się dwa samochody. w zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego trzy osoby trafiły do szpitala, jedna pozostała na miejscu zdarzenia. Działania straży pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - poinformował st. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Jak ustalił nasz reporter, poszkodowani zostali zabrani do szpitala na dalszą diagnostykę. - Nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu - uzupełnił Węgrzynowicz.

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