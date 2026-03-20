Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wesoła

Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Firma Transprojekt zaprojektuje 13-kilometrowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Warszawy. To jedyny fragment, którego brakuje do domknięcia ringu złożonego z dróg ekspresowych wokół stolicy.

"Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie Wschodniej Obwodnicy Warszawy złożyło Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Wartość opracowania dokumentacji dla odcinka S17 między węzłami Drewnica a Warszawa Wschód wynosi ponad 7,4 mln zł" - poinformował w piątek na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Trzy warianty, każdy z tunelem

Klimczak dodał, że Transprojekt-Warszawa opracuje warianty przebiegu trasy - ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań tunelowych. Zwycięzca przetargu ma także przygotować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonać szczegółowe badania geologiczne.

W wyniku prac będzie można wskazać najkorzystniejszy pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebieg trasy.

"W trakcie prac przewidziane są również spotkania informacyjne" - zapowiedział minister infrastruktury.

Dodał, że planowany odcinek trasy S17 między węzłami Drewnica i Warszawa Wschód, jest brakującym fragmentem Warszawskiego Węzła Drogowego. Nowo wybudowana trasa będzie drogą ekspresową z dwiema jezdniami po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Oprócz samej ekspresówki inwestycja obejmie również budowę m.in. węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (tunele, wiadukty), dróg lokalnych, a także rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od nowa rozpoczęła procedurę planistyczną dla 13-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Rozważane będą trzy warianty trasy. Jak zapewniają przedstawiciele drogowców, w każdym z nich brany pod uwagę jest tunel przebiegający pod Wesołą.

Domykanie obwodnicy. Rozważają trzy warianty, w każdym tunel pod dzielnicą

Dariusz Gałązka

Wszystko od nowa

Przygotowania do budowy WOW od samego początku napotykały na trudności formalno-prawne. W lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 WOW: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt).

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w listopadzie 2017 r. wydał decyzje środowiskowe dla S17 Drewnica – Ząbki, a w grudniu 2018 r. dla Ząbki – Warszawa Wschód.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone i w związku z tym toczyły się postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Dla fragmentu Ząbki – Warszawa Wschód procedury sądowe zostały zakończone, natomiast dla sąsiedniego, krótszego odcinka - nie.

Na wyrok WSA wpłynęła skarga kasacyjna. GDDKiA wysłała odpowiedź na nią do sądu, wskazując jednocześnie, że złożone zostało pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i umorzenie postępowania w tej sprawie.

Jak tłumaczyli wówczas drogowcy, wycofanie wniosków nastąpiło nie tylko ze względu na skomplikowany stan formalno-prawny ale również na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Stąd właśnie wynika nowy przetarg na STEŚ i rozpoczęcie całej procedury planistycznej od nowa.

Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieGDDKiA
