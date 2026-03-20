Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie Wschodniej Obwodnicy Warszawy złożyło Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Wartość opracowania dokumentacji dla odcinka S17 między węzłami Drewnica a Warszawa Wschód wynosi ponad 7,4 mln zł" - poinformował w piątek na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Trzy warianty, każdy z tunelem

Klimczak dodał, że Transprojekt-Warszawa opracuje warianty przebiegu trasy - ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań tunelowych. Zwycięzca przetargu ma także przygotować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonać szczegółowe badania geologiczne.

W wyniku prac będzie można wskazać najkorzystniejszy pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebieg trasy.

"W trakcie prac przewidziane są również spotkania informacyjne" - zapowiedział minister infrastruktury.

Dodał, że planowany odcinek trasy S17 między węzłami Drewnica i Warszawa Wschód, jest brakującym fragmentem Warszawskiego Węzła Drogowego. Nowo wybudowana trasa będzie drogą ekspresową z dwiema jezdniami po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Oprócz samej ekspresówki inwestycja obejmie również budowę m.in. węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (tunele, wiadukty), dróg lokalnych, a także rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od nowa rozpoczęła procedurę planistyczną dla 13-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Rozważane będą trzy warianty trasy. Jak zapewniają przedstawiciele drogowców, w każdym z nich brany pod uwagę jest tunel przebiegający pod Wesołą.

Wszystko od nowa

Przygotowania do budowy WOW od samego początku napotykały na trudności formalno-prawne. W lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 WOW: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt).

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w listopadzie 2017 r. wydał decyzje środowiskowe dla S17 Drewnica – Ząbki, a w grudniu 2018 r. dla Ząbki – Warszawa Wschód.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone i w związku z tym toczyły się postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Dla fragmentu Ząbki – Warszawa Wschód procedury sądowe zostały zakończone, natomiast dla sąsiedniego, krótszego odcinka - nie.

Na wyrok WSA wpłynęła skarga kasacyjna. GDDKiA wysłała odpowiedź na nią do sądu, wskazując jednocześnie, że złożone zostało pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i umorzenie postępowania w tej sprawie.

Jak tłumaczyli wówczas drogowcy, wycofanie wniosków nastąpiło nie tylko ze względu na skomplikowany stan formalno-prawny ale również na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Stąd właśnie wynika nowy przetarg na STEŚ i rozpoczęcie całej procedury planistycznej od nowa.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - centrum Wesołej

Opracował Dariusz Gałązka