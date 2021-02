Ważna decyzja dla obwodnicy przez centrum Wesołej uchylona

We wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ opublikował zawiadomienie o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dla budowy WOW, czyli trasy S17 na odcinku od węzła Zakręt do węzła Drewnica. Poinformowano w nim również o umorzeniu postępowania. Przypomnijmy, że prowadził je białostocki oddział RDOŚ, ponieważ w warszawskim pojawił się konflikt interesów - okazało się, że jego kierownikiem jest mieszkaniec Wesołej.

Żeby przystąpić do projektowania i budowy tego odcinka, drogowcy będą musieli wystąpić o wydanie nowej decyzji środowiskowej. A to może oznaczać przesunięcie inwestycji o kolejne lata. - Właśnie wybraliśmy firmę do kontynuowania koncepcji programowej dla naszej inwestycji. Szliśmy do przodu, nie wiem, co będzie dalej - powiedziała we wtorek "Gazecie Stołecznej" Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.