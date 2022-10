Sala widowiskowa, studio nagrań, kawiarenka. W Wesołej ma powstać nowoczesna Kulturoteka

XYSTUDIO przygotuje projekt budowlany według własnej koncepcji, która wygrała konkurs architektoniczny w lipcu tego roku. Za projekt i nadzór autorski otrzyma 600 tysięcy złotych. Budynek powstanie przy ul. Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna. - Dziś Wesoła dysponuje domem kultury, który mieści się w starym budynku, niespełniającym współczesnych wymogów dla tego typu instytucji. Wynajmujemy też inne lokale na filie, co jest nieopłacalne. Stąd decyzja o budowie nowego obiektu - mówi nam Izabela Grączewska z urzędu dzielnicy Wesoła.

Biblioteka z pokojem cichej pracy

Na pierwszym i drugim piętrze będzie działał ośrodek kultury. Przewidziano w nim salę widowiskową na 150 osób ze sceną. Będą też pracownie rozwijające talenty artystyczne, m.in. ceramiczno-rzeźbiarska. - W ośrodku kultury znajdą się także: sala taneczna i gimnastyczna, sala muzyczna, połączona ze studiem nagrań. Przewidziano także specjalne pomieszczenie do organizacji wystaw, a zrelaksować będzie się można w sali klubowej z kawiarenką - opisuje urzędniczka.

Budowa pochłonie około 15 milionów

Projekt budowlany ma być ukończony do czerwca 2023 roku. Potem dzielnica zacznie szukać wykonawcy. Przewidywany koszt realizacji inwestycji to 15 milionów złotych. - Natomiast po procedurach przetargowych i podpisaniu umowy prace mogłyby się zacząć już w trzecim kwartale 2023 roku i to są na ten moment bardzo optymistyczne założenia - podsumowała Grączewska.