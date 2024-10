Siedem firm chce budować tunel kolejowy w Wesołej

czytaj dalej

Do konkursu na "Ulubioną Księgarnię Warszawy" trafiło 26 wyjątkowych miejsc. To księgarnie, kluboksięgarnie i antykwariaty. Oddany głos może realnie wesprzeć te miejsca. - Tytuł to nagroda pieniężna - zapewnia wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.