Wesoła Stłuczka dwóch aut w Wesołej. Rozbity zabytkowy Mercedes Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zabytkowy Mercedes rozbity Źródło zdj. gł.: wesola.pl

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Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 8:30. Na ulicy Wspólnej na jezdni w kierunku ulicy Brata Alberta w warszawskiej dzielnicy Wesoła, miała miejsce kolizja dwóch pojazdów - zabytkowego Mercedesa oraz Suzuki Grand Vitara. Według relacji portalu Wesoła.pl, ten pierwszy najechał na tył drugiego.

Zabytkowy Mercedes rozbity Zabytkowy Mercedes rozbity Źródło zdjęcia: wesola.pl Zabytkowy Mercedes rozbity Źródło zdjęcia: wesola.pl Zabytkowy Mercedes rozbity Źródło zdjęcia: wesola.pl

Kierowca odwołał zgłoszenie

- Otrzymaliśmy telefon dotyczący zdarzenia, jednak zgłaszający po chwili sam odwołał zawiadomienie - poinformował nas mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Mercedes, który po stłuczce nie mógł ruszyć z miejsca, został zepchnięty przez kierowcę i świadka zdarzenia na chodnik.

Jak podaje portal, w Mercedesie zgnieciony został prawy przedni błotnik, uszkodzona została też blacha i lampka na błotniku. "Prawy reflektor jest przesunięty, maska odkształcona przy prawej krawędzi, zderzak wygięty" - czytamy.

Zniszczona miała też zostać chłodnica.

Bezpośrednio po kolizji na pasie w stronę ulicy Brata Alberta występowały utrudnienia w ruchu, mimo, że uszkodzone samochody stały na chodniku, kierowcy stanęli w korku na kilkanaście minut. Obecnie ruch odbywa się już płynnie.