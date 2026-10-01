Stłuczka dwóch aut w Wesołej. Rozbity zabytkowy Mercedes
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 8:30. Na ulicy Wspólnej na jezdni w kierunku ulicy Brata Alberta w warszawskiej dzielnicy Wesoła, miała miejsce kolizja dwóch pojazdów - zabytkowego Mercedesa oraz Suzuki Grand Vitara. Według relacji portalu Wesoła.pl, ten pierwszy najechał na tył drugiego.
Kierowca odwołał zgłoszenie
- Otrzymaliśmy telefon dotyczący zdarzenia, jednak zgłaszający po chwili sam odwołał zawiadomienie - poinformował nas mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
Mercedes, który po stłuczce nie mógł ruszyć z miejsca, został zepchnięty przez kierowcę i świadka zdarzenia na chodnik.
Jak podaje portal, w Mercedesie zgnieciony został prawy przedni błotnik, uszkodzona została też blacha i lampka na błotniku. "Prawy reflektor jest przesunięty, maska odkształcona przy prawej krawędzi, zderzak wygięty" - czytamy.
Zniszczona miała też zostać chłodnica.
Bezpośrednio po kolizji na pasie w stronę ulicy Brata Alberta występowały utrudnienia w ruchu, mimo, że uszkodzone samochody stały na chodniku, kierowcy stanęli w korku na kilkanaście minut. Obecnie ruch odbywa się już płynnie.