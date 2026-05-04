Wesoła

Rozbudują jedną z głównych ulic w Wesołej. Tunel już jest

Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Trwają przygotowania do rozbudowy Alei Piłsudskiego w Wesołej. Drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie projektu. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy miasta.

Wyłoniony wykonawca przygotuje projekty budowlany i wykonawczy oraz dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnych.

Poszerzą drogę, dobudują ścieżkę rowerową

Rozbudowa Alei Piłsudskiego obejmie odcinek o długości około 1,25 km. Chodzi o fragment alei leżący w granicach warszawskiej dzielnicy Wesoła, odcinek leżący w Sulejówku (dłuższy) zrealizuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

"Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość układu drogowego oraz spójność infrastruktury pieszo-rowerowej na granicy obu miast" - zapewnia odpowiedzialny za inwestycję Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Źródło: SZRM
Źródło: SZRM
Źródło: SZRM

Jak czytamy w komunikacie, założenia projektowe przewidują: "budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu (dziś jest po jednym - red.), przebudowę skrzyżowania ulic Trakt Brzeski, Jana Pawła II oraz Piłsudskiego w sposób porządkujący ruch pojazdów; budowę nowych chodników, drogi rowerowej, doświetlenie przejść dla pieszych, budowę nowych przystanków autobusowych i wprowadzenie nowej zieleni".

Oferty na opracowanie projektu można składać do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do 8 czerwca.

W Sulejówku tunel już jest, pora na Wesołą

Rok temu na przedłużeniu Alei Piłsudskiego otwarto tunel pod torami kolejowymi.

Podobny powstaje w Wesołej. W ciągu ul. 1 Praskiego Pułku wybudowane zostaną: jezdnia z dwoma pasami ruchu, jednostronny chodnik, ścieżka rowerowa, wyjścia prowadzące na perony przystanku kolejowego Warszawa Wesoła oraz przystanku autobusowego. W okolicy powstaną trzy ronda.

Inwestycja, która ma się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku, będzie kosztować ok. 93,9 miliona złotych. Wydatkami podzielą się pół na pół miasto i PKP PLK.

Źródło: UM Warszawa
Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SZRM

