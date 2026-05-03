Wesoła Pożar na terenie parafii. Zapaliły się tuje przy pomniku Jana Pawła II Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar na terenie parafii w Wesołej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na terenie parafii w Wesołej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na terenie parafii w Wesołej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ogniem zajęły się tuje rosnące przy pomniku Jana Pawła II stojącym przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wesołej przy ulicy Borkowskiej.

Według relacji świadków powstało bardzo duże zadymienie, a ogień zagrażał znajdującemu się po sąsiedzku budynkowi plebanii.

Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. - Zgłoszenie dotyczyło pożaru drzewa przy plebanii. Ogień został ugaszony. Sprawdzono też poszycie dachu budynku. Nie zostało ono uszkodzone. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - przekazał aspirant sztabowy Leszek Borlik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na zdjęciach naszego reportera widać, że pożar wywołał duże zadymienie.

Czytaj też: Spłonął papieski krzyż. Policja o przyczynach pożaru

Policja o płonącym krzyżu i wstępnych ustaleniach Źródło: TVN24