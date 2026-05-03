Pożar na terenie parafii. Zapaliły się tuje przy pomniku Jana Pawła II
Ogniem zajęły się tuje rosnące przy pomniku Jana Pawła II stojącym przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wesołej przy ulicy Borkowskiej.
Według relacji świadków powstało bardzo duże zadymienie, a ogień zagrażał znajdującemu się po sąsiedzku budynkowi plebanii.
Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. - Zgłoszenie dotyczyło pożaru drzewa przy plebanii. Ogień został ugaszony. Sprawdzono też poszycie dachu budynku. Nie zostało ono uszkodzone. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - przekazał aspirant sztabowy Leszek Borlik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na zdjęciach naszego reportera widać, że pożar wywołał duże zadymienie.
