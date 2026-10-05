Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry"

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Policjanci zatrzymali 47-latka, który jechał skradzioną w Niemczech Toyotą Corollą. Mężczyzna był poszukiwany między innymi pięcioma listami gończymi, oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.
Policjanci z grupy "Kobra" zajmowali się sprawą skradzionej dzień wcześniej w Niemczech Toyoty Corolli wartej 90 tysięcy złotych. Zaplanowali zatrzymanie osoby, która będzie prowadziła skradziony samochód.
Jechał z sądowym zakazem i tablicami innego auta
"47-latek prowadzący auto nie powinien być kierowcą. Posiadał aktualny sądowy zakaz oraz administracyjną decyzję zakazującą prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tablice rejestracyjne widniejące na Toyocie pochodziły z innego samochodu. Te właściwe policjanci odnaleźli wewnątrz auta" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że wydano za nim pięć listów gończych, do tego nakazy doprowadzenia i zarządzenia ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna łącznie ma do odbycia karę ponad siedmiu lat więzienia. Dodatkowo wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez Niemcy na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
47-latek został zatrzymany i trafił do aresztu, natomiast skradziona Toyota Corolla została poddana oględzinom.
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Usłyszał zarzuty
Zatrzymany na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodu, kierowania pojazdem pomimo prawomocnego wyroku sądu i decyzji administracyjnej, które zakazywały prowadzenia pojazdów mechanicznych.