Wesoła Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry" Oprac. Alicja Glinianowicz |

Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

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Policjanci z grupy "Kobra" zajmowali się sprawą skradzionej dzień wcześniej w Niemczech Toyoty Corolli wartej 90 tysięcy złotych. Zaplanowali zatrzymanie osoby, która będzie prowadziła skradziony samochód.

Jechał z sądowym zakazem i tablicami innego auta

"47-latek prowadzący auto nie powinien być kierowcą. Posiadał aktualny sądowy zakaz oraz administracyjną decyzję zakazującą prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tablice rejestracyjne widniejące na Toyocie pochodziły z innego samochodu. Te właściwe policjanci odnaleźli wewnątrz auta" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że wydano za nim pięć listów gończych, do tego nakazy doprowadzenia i zarządzenia ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna łącznie ma do odbycia karę ponad siedmiu lat więzienia. Dodatkowo wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez Niemcy na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

47-latek został zatrzymany i trafił do aresztu, natomiast skradziona Toyota Corolla została poddana oględzinom.

Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Usłyszał zarzuty

Zatrzymany na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodu, kierowania pojazdem pomimo prawomocnego wyroku sądu i decyzji administracyjnej, które zakazywały prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Wydano za nim ENA i pięć listów gończych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

W akcji brali udział policjanci z komisariatu w Wesołej z Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową przy współpracy ze stołeczną drogówką.