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Wesoła

Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry"

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Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
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Policjanci zatrzymali 47-latka, który jechał skradzioną w Niemczech Toyotą Corollą. Mężczyzna był poszukiwany między innymi pięcioma listami gończymi, oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.

Policjanci z grupy "Kobra" zajmowali się sprawą skradzionej dzień wcześniej w Niemczech Toyoty Corolli wartej 90 tysięcy złotych. Zaplanowali zatrzymanie osoby, która będzie prowadziła skradziony samochód.

Jechał z sądowym zakazem i tablicami innego auta

"47-latek prowadzący auto nie powinien być kierowcą. Posiadał aktualny sądowy zakaz oraz administracyjną decyzję zakazującą prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tablice rejestracyjne widniejące na Toyocie pochodziły z innego samochodu. Te właściwe policjanci odnaleźli wewnątrz auta" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że wydano za nim pięć listów gończych, do tego nakazy doprowadzenia i zarządzenia ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna łącznie ma do odbycia karę ponad siedmiu lat więzienia. Dodatkowo wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez Niemcy na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

47-latek został zatrzymany i trafił do aresztu, natomiast skradziona Toyota Corolla została poddana oględzinom.

Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Usłyszał zarzuty

Zatrzymany na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodu, kierowania pojazdem pomimo prawomocnego wyroku sądu i decyzji administracyjnej, które zakazywały prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

W akcji brali udział policjanci z komisariatu w Wesołej z Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową przy współpracy ze stołeczną drogówką.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjakradzież
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