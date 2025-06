Pociąg potrącił człowieka na obrzeżach Warszawy. Utrudnienia

Wypadek na torach w Wesołej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na torach w Wesołej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na torach w Wesołej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na torach w Wesołej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na torach w Wesołej Źródło: tvnwarszawa.pl

"Z powodu potrącenia człowieka przez pociąg Kolei Mazowieckich w pobliżu przystanku Warszawa Wesoła, na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - poinformowała Szybka Kolej Miejska w komunikacie w mediach społecznościowych.

Przewoźnik ostrzega, że pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 75 minut. Ponadto od godz. 15 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S2 kursują wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Rembertów.

Z kolei jak przekazała spółka PKP PLK, ruch pociągów na wskazanym odcinku został wstrzymany. "Wprowadzona zastępcza komunikacja. Pociąg przewoźnika PKP INTERCITY S.A. skierowany drogą okrężną" - czytamy w komunikacie spółki.

Linia autobusowa "Za pociąg" kursuje na trasie: PKP Warszawa Rembertów 08 – Cyrulików – Okuniewska – Szosowa – 3 maja – Bema – Kraszewskiego – Narutowicza – PKP Sulejówek Miłosna 01.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM-SKM w I i II strefie.

