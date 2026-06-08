Wesoła Podała się za lekarkę i wyłudziła 50 tysięcy złotych na drogie leki z Niemiec Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci zatrzymali 18-latkę Źródło wideo: KRP Warszawa VII Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII

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Policjanci wpadli na trop 18-latki z Wrocławia, która odwiedziła Warszawę. "Oszukała seniorkę z Wesołej odbierając od niej 50 tysięcy złotych" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Jak ustalili policjanci, młoda kobieta podszyła się pod lekarza, opowiadając o omdleniu córki starszej kobiety, zagrożeniu sepsą i "bezwzględnej konieczności" sprowadzenia drogich leków z Niemiec.

Zatrzymanie u dziadków

Funkcjonariusze, po ustaleniu wszystkich szczegółów, wybrali się do Wrocławia. Tam odwiedzili dom dziadków kobiety, w którym miała zamieszkiwać podejrzana. "W czasie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli rzeczy i elementy ubioru, które miała podczas dokonywania przestępstwa" - dodała Węgrzyniak.

Policjanci zatrzymali 18-latkę Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

18-latka została zatrzymana i przewieziona do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy i na jego podstawie kobieta usłyszała zarzut dokonania oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd do wniosku się przychylił i podejrzana na trzy miesiące trafiła do aresztu.

Postępowanie w tej srawie nadzoruje Prokuratra Rejonowa Warszawa- Praga Południe.