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Wesoła

Podała się za lekarkę i wyłudziła 50 tysięcy złotych na drogie leki z Niemiec

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Policjanci zatrzymali 18-latkę
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Źródło wideo: KRP Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII
Starsza kobieta uwierzyła w historię o omdleniu córki, zagrożeniu sepsą i konieczności sprowadzenia drogich leków z Niemiec. Policjantów trop zaprowadził do Wrocławia. Tam zatrzymali 18-latkę, podejrzaną o oszustwo metodą "na lekarza".

Policjanci wpadli na trop 18-latki z Wrocławia, która odwiedziła Warszawę. "Oszukała seniorkę z Wesołej odbierając od niej 50 tysięcy złotych" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Jak ustalili policjanci, młoda kobieta podszyła się pod lekarza, opowiadając o omdleniu córki starszej kobiety, zagrożeniu sepsą i "bezwzględnej konieczności" sprowadzenia drogich leków z Niemiec.

Zatrzymanie u dziadków

Funkcjonariusze, po ustaleniu wszystkich szczegółów, wybrali się do Wrocławia. Tam odwiedzili dom dziadków kobiety, w którym miała zamieszkiwać podejrzana. "W czasie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli rzeczy i elementy ubioru, które miała podczas dokonywania przestępstwa" - dodała Węgrzyniak.

Policjanci zatrzymali 18-latkę
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

18-latka została zatrzymana i przewieziona do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy i na jego podstawie kobieta usłyszała zarzut dokonania oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd do wniosku się przychylił i podejrzana na trzy miesiące trafiła do aresztu.  

Postępowanie w tej srawie nadzoruje Prokuratra Rejonowa Warszawa- Praga Południe.

Źródło: tvnwaraszawa.pl
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Tagi:
oszustwaoszustwoPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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