Wesoła

Drzewo przewróciło się na linię energetyczną

Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na granicy Warszawy i Sulejówka drzewo przewróciło się na linię energetyczną. Strażacy czekają na odłączenie napięcia, by móc je usunąć. To już kolejne drzewo uszkodzone przez silnie wiejący wiatr.

Do zdarzenia doszło na wysokości ulicy Armii Krajowej, na granicy Warszawy i Sulejówka.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Ruch odbywa się tylko w kierunku Sulejówka. Występują utrudnienia w kursowaniu autobusów - relacjonował po godzinie 17 reporter.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o powalonym drzewie o godzinie 15.50. Na miejsce skierowano dwa zastępy, w tym jeden z drabiną mechaniczną. - Trwa oczekiwanie na pogotowie energetyczne. Linia jest pod napięciem, więc najpierw trzeba je wyłączyć, żeby strażacy mogli w bezpieczny sposób usunąć powalone drzewo - wyjaśnił kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wiele połamanych drzew

W związku z silnie wiejącym wiatrem strażacy mają pełne ręce roboty. - Od godziny 8 do 18 mieliśmy 63 wyjazdy, związane ze skutkami silnie wiejącego wiatru, w tym do połamanych drzew - dodał strażak.

O uszkodzonych drzewach informował też Zarząd Zieleni. "Nasi ogrodnicy pracują w terenie i sukcesywnie kontrolują parki i skwery zarządzane przez naszą jednostkę. Dotychczas stwierdziliśmy 17 połamanych i wywróconych drzew" - podał w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni, zastrzegając, że nie jest to jeszcze ostateczny bilans ostatnich dni.

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
