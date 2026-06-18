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Wesoła

Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci trafili do szpitala

Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Samochód ciężarowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem w Wesołej. Dwaj policjanci zostali ranni. Jeden z nich był zakleszczony w pojeździe.

Do wypadku doszło chwilę po godzinie 9 na ulicy Okuniewskiej. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, ciężarówka zderzyła się tam z nieoznakowanym radiowozem.

Tę informację potwierdza Komenda Stołeczna Policji. - Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył pojazdu osobowego. Był to nieoznakowany radiowóz, którym przemieszczali się policjanci. Zostali ranni. Przewieziono ich do szpitali - poinformowała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Jak przekazała, kierujący ciężarówką był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Okuniewskiej
Zderzenie na Okuniewskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Strażacy musieli wyciąć drzwi radiowozu

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Nasz reporter opisuje, że nieoznakowany radiowóz został poważnie uszkodzony. Strażacy musieli wyciąć drzwi radiowozu, żeby dostać się do rannego funkcjonariusza.

- Jeden z poszkodowanych policjantów o własnych siłach opuścił samochód i trafił pod opiekę ratowników. Drugi musiał zostać uwolniony przez nas przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - relacjonował aspirant Krzysztof Kosecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Kierowców czekały utrudnienia w ruchu. - Jeden pas Okuniewskiej wciąż jest zamknięty. Ruch prowadzony jest wahadłowo. Trwają prace porządkowe. Policja bada na miejscu przyczyny zdarzenia - ostrzegał Mżyk chwilę po godzinie 12.

Dodał, że wstrzymany był także ruch przez przejazd kolejowy w ciągu ulicy Żólkiewskiego, tuż przed skrzyżowaniem z Okuniewską.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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