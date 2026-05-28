Wesoła

Domknięcie Wschodniej Obwodnicy Warszawy przesunięte o trzy lata

Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Wschodnia Obwodnica Warszawy. Dalej nie pojedziesz.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze, w tym opracowanie propozycji przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi ekspresowej S17. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma cztery lata - poinformowała w komunikacie. To oznacza, że budowa brakującego odcinka opóźni się o trzy lata.

- Dzisiaj wykonujemy kolejny, bardzo ważny krok, aby ten projekt stał się rzeczywistością. Realizacja WOW oznaczać będzie zakończenie mniejszego ringu wokół Warszawy – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimaczak.

 "Umowę na prace przygotowawcze o wartości ponad 7,4 mln zł podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku"- przekazał w czwartek warszawski oddział GDDKiA.

Projektant ma opracować propozycję przebiegu obwodnicy i przygotować materiały do wniosku o decyzję środowiskową. Według GDDKiA możliwe warianty przebiegu nowej trasy przeanalizowane zostaną z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

"Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych" - podała.

GDDKiA zadeklarowała, że w trakcie prac projektowych pod uwagę będzie brana opinia społeczeństwa. Zorganizowane mają zostać m.in. spotkania informacyjne, które będą okazją do składania wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Projektanci mają przeanalizować wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie złożony zostanie nowy wniosek o decyzję środowiskową.

Znów przesuwają budowę

Decyzja ta wskaże wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będą wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie.

"Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038" - podała GDDKiA. Tymczasem jeszcze jesienią ubiegłego roku informowano, że budowa przewidziana jest na lata 2031-2035.

Brakuje kilkunastu kilometrów

Trasa pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód stanowi ostatnią część Warszawskiego Węzła Drogowego. Do domknięcia ringu brakuje około 16-kilometrowego odcinka, co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na całej obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z powodu braku tego fragmentu jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

Którędy pobiegnie brakujący odcinek S17? - Poszukujemy wariantu zbliżonego do zielonego i czerwonego oraz trzeciego, który zaproponuje projektant - informował pod koniec ubiegłego roku Bartłomiej Ratyński, zastępca dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA. - W każdym wariancie dopuszczamy tunel, czyli coś, czego do tej pory nie było - zaznaczył.

Tutaj warto przypomnieć, że wcześniej rozważane były dwa warianty: pierwszy zakładał poprowadzenie trasy w nasypie przez centrum Wesołej. Drugi zaś głównie po powierzchni przez lasy na południe od jej zabudowań.

Dwa warianty przebiegu S17 przez Wesołą z 2018 roku
Źródło zdjęcia: Sąsiedzi dla Wesołej

Droga ekspresowa S17 będzie mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do trasy będzie możliwa przez węzły drogowe, których lokalizacje wykaże proces projektowy. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Powstaną też nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dariusz Gałązka
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
