Wesoła Budują tunele pod torami. Zmiany dla pasażerów w Wesołej i Rembertowie Dariusz Gałązka |

Piotr Malepszak o rozbudowie linii kolejowej numer 2 od Rembertowa do Mińska Mazowieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PLK SA

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PKP Polskie Linie Kolejowe i stołeczny ratusz budują dwa tunele pod linią kolejową Warszawa-Mińsk Mazowiecki. W Wesołej pociągi zostaną skierowane na tymczasowe tory, a w Rembertowie pojadą po dwóch torach zewnętrznych. Dzięki temu wykonawcy będą mogli kontynuować prace przy jednocześnie utrzymanym ruchu kolejowym.

Zmiany w Wesołej

Pierwsze zmiany na przystanku Warszawa Wesoła zaczną się w czwartek 26 listopada o godz. 22. Do poniedziałku 30 listopada do godz. 4 zamknięte będą tor i peron nr 2, z którego zwykle odjeżdżają pociągi w stronę Rembertowa. W tym czasie wszystkie pociągi zatrzymają się przy peronie nr 1.

Od 30 listopada od godz. 4 do 3 grudnia do godz. 22 pasażerowie będą korzystać z peronu nr 1 i tymczasowego peronu nr 2. Następnie, do 7 grudnia do godz. 4, zamknięte będą tor i peron nr 1, który zwykle obsługuje pociągi w kierunku Sulejówka. W tym czasie pociągi w obu kierunkach zatrzymają się przy tymczasowym peronie nr 2. Po zakończeniu tych prac podróżni będą mieli do dyspozycji dwa tymczasowe perony.

Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej Źródło zdjęcia: PLK SA

Tunel w ciągu ulicy 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego będzie miał około 180 metrów długości. Powstaną w nim dwa pasy ruchu, chodnik i droga dla rowerów. Z tunelu będzie można dostać się bezpośrednio na perony, także windami. Inwestycja obejmuje również przebudowę okolicznych ulic, w tym Okuniewskiej i Bartosza Głowackiego.

Po północnej stronie torów wykonawca zabetonował już strop tunelu i układa izolację. Równolegle powstają tymczasowe tory, na które zostanie przeniesiony ruch pociągów.

Zmiana organizacji ruchu na przystanku Warszawa Wesoła Źródło zdjęcia: PKP PLK

Zamknięty peron w Rembertowie

Od 7 grudnia pociągi na stacji Warszawa Rembertów będą jeździć po dwóch zewnętrznych torach. Tory środkowe i obecny peron wyspowy zostaną zamknięte, co pozwoli rozpocząć prace między torami. Pasażerowie skorzystają z dwóch peronów tymczasowych. Peron nr 1 znajdzie się przy torze nr 1, a peron nr 2 przy torze nr 2.

Na oba perony będzie można wejść po pochylniach od strony zachodniej i wschodniej. Na peronach staną wiaty. Między obiema stronami linii kolejowej nadal będzie można przejść przez istniejący przejazd. Zmiany uwzględniono w nowym rozkładzie jazdy.

Budowa tunelu w Rembertowie Budowa tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Cezary Warś /UM Warszawa Budowa tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Cezary Warś /UM Warszawa Budowa tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Cezary Warś /UM Warszawa

Liczący 149 metrów tunel w ciągu ulicy Marsa i alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" połączy Nowy i Stary Rembertów. W tunelu zaplanowano przystanki autobusowe, które ułatwią przesiadkę do pociągu. W ramach inwestycji powstaje też ulica Pociskowa, przedłużana jest ulica Bellony, a na skrzyżowaniu Marsa i Cyrulików ma powstać rondo.

Na budowie wykonano już ściany tunelu i mury oporowe, przebudowano podziemne sieci oraz zbudowano najazd od strony ulicy Strażackiej. Nową ulicę Pociskową połączono z ulicą Ilskiego. Trwa budowa stropu, a prace koncentrują się po południowej stronie torów.

Tunel w Rembertowie buduje INTOP, a wartość inwestycji przekracza 134 mln zł. Za prace w Wesołej odpowiada Eurovia. Wartość tego zadania to blisko 94 mln zł. Zakończenie obu inwestycji zaplanowano do końca 2027 roku.

Zmiany w organizacji ruchu na przystanku Warszawa Rembertów Źródło zdjęcia: PKP PLK