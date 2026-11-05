Zderzenie na południowej obwodnicy, duże utrudnienia
Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na drodze S2 w kierunku lotniska, tuż przed Wałem Miedzeszyńskim doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
- Wygląda to na najechanie. Srebrny Hyundai jechał pierwszy, za nim czarne Audi. Samochody blokują środkowy pas, na którym doszło na zderzenia - przekazał nasz reporter.
Utrudnienia po kolizji na S2
Dodał, że ruch odbywa się pasami lewym i prawym. Na miejscu pracuje tylko służba drogowa. Nie ma policji ani straży pożarnej.
Utworzył się korek o długości około sześciu kilometrów, w którym kierowcy tracą blisko 20 minut.
Źródło: tvnwarszawa.pl