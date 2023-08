Ścieki trafiały do studzienki, tam była pompa do ich "przemieszczania" na posesję sąsiada

Ścieki z warsztatu samochodowego trafiały to studzienki deszczowej, a gdyby było ich za dużo, pompa miała je "przemieścić" na posesję sąsiada. Właściciel został ukarany mandatami i zobowiązany do natychmiastowego demontażu całej "instalacji".

"Odkryli, że ścieki ze znajdującego się tam sanitariatu, zamiast do szamba, są odprowadzane do studzienki przeznaczonej na deszczówkę. Co więcej w studzience była umieszczona zanurzeniowa pompę elektryczną, która nadmiar ścieków miała odprowadzać posesję sąsiadów" – informuje stołeczna straż miejska w komunikacie.