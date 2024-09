Leżała na jezdni, wcześniej potrącił ją samochód

Kobieta w szpitalu

- Zabezpieczyłem miejsce wypadku by na poszkodowaną nie najechały inne pojazdy, bo ruch był spory, i podszedłem do kobiety. Leżała na jezdni na prawym boku. Nie można było nawiązać z nią kontaktu, by ustalić jakich doznała obrażeń. Na szczęście świadkowie zdarzenia wezwali już pogotowie ratunkowe, które kilka minut później przyjechało i zabrało poszkodowaną do szpitala w Międzylesiu – powiedział cytowany w komunikacie funkcjonariusz.