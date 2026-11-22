Znalazła papugę przed domem. Była zmarznięta i osłabiona
We wtorek, mieszkanka warszawskiego Wawra podczas powrotu do domu, na krzaku przed budynkiem zauważyła niebiesko-białą papugę z czarnymi piórami. Ptak siedział na nim skulony, z nastroszonymi piórkami. Był osłabiony i nie próbował się wyrwać, gdy kobieta zdejmowała go z gałęzi.
Zabrała papugę do domu. Sprawdzała też wpisy na sąsiedzkich forach i zamieszczała informacje o znalezionym ptaku. Gdy nikt się po niego nie zgłosił, zadzwoniła po Ekopatrol.
Nocleg u strażników
Ponieważ było już późno, papuga została na noc u strażników. "Tymczasowi opiekunowie podali mu wodę i pokarm, po którego zjedzeniu ptak wyraźnie nabrał wigoru" - informuje straż miejska.
Następnego dnia strażnicy zawieźli papugę do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo. Jeśli jej właściciel się nie odnajdzie, ptak zostanie przekazany do adopcji.