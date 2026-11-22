Wawer Znalazła papugę przed domem. Była zmarznięta i osłabiona Oprac. Dariusz Gałązka |

Ekopatrol straży miejskiej często dostaje zgłoszenia do dzikich zwierząt Źródło wideo: Straż Miejska Źródło zdj. gł.: Straż miejska w Warszawie

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We wtorek, mieszkanka warszawskiego Wawra podczas powrotu do domu, na krzaku przed budynkiem zauważyła niebiesko-białą papugę z czarnymi piórami. Ptak siedział na nim skulony, z nastroszonymi piórkami. Był osłabiony i nie próbował się wyrwać, gdy kobieta zdejmowała go z gałęzi.

Zabrała papugę do domu. Sprawdzała też wpisy na sąsiedzkich forach i zamieszczała informacje o znalezionym ptaku. Gdy nikt się po niego nie zgłosił, zadzwoniła po Ekopatrol.

Papugę znalazła mieszkanka Wawra Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Warszawie

Nocleg u strażników

Ponieważ było już późno, papuga została na noc u strażników. "Tymczasowi opiekunowie podali mu wodę i pokarm, po którego zjedzeniu ptak wyraźnie nabrał wigoru" - informuje straż miejska.

Następnego dnia strażnicy zawieźli papugę do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo. Jeśli jej właściciel się nie odnajdzie, ptak zostanie przekazany do adopcji.

Papugę znalazła mieszkanka Wawra Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Warszawie