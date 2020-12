Zmarła pierwsza dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. "Odszedł wspaniały lekarz, człowiek wielkiego serca"

Kierowała wysokospecjalistycznym szpitalem dla dzieci

Czasy okupacji i tragiczne losy braci

Centrum Zdrowia Dziecka przekazało także wspomnienia o profesor Marii Goncerzewicz. Jak czytamy, urodziła się 28 sierpnia 1917 roku w Brzeźnicy, powiecie Radomsko (radomszczańskim), niedaleko Częstochowy, jako dziewiąte dziecko w ziemiańskiej rodzinie Sukienników. Uczęszczała do gimnazjum w Częstochowie, mieszając na stancji w Klasztorze Nazaretanek. W 1937 roku uzyskania świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1939 roku wyjechała do Warszawy, by przystąpić do egzaminu wstępnego na Wydział Chemii, Politechniki Warszawskiej. Plany pokrzyżował jej wybuch wojny we wrześniu 1939 roku. Jej brat Stanisław wraz z grupą oficerów opuścił Polskę i walczył w szeregach Armii generała Andersa.