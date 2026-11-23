Wawer Ona twierdzi, że prowadziła, on trafił do radiowozu. Miał zakaz prowadzenia pojazdów Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na ulicy Kadetów. Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Na prostym odcinku ulicy Kadetów, w kierunku Wału Miedzeszyńskiego, stoją trzy uszkodzone samochody: Mercedes. Toyota i Kia. Pierwszy z pojazdów uderzył w latarnię, którą złamał - opisał nasz reporter.

Zderzenie na ulicy Kadetów Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na ulicy Kadetów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jak relacjonował Węgrzynowicz, na miejscu zdarzenia pojawiła się kobieta, która twierdzi, że kierowała Mercedesem w chwili kolizji. - Bardzo się zdenerwowała, po czym pieszo oddaliła się z miejsca, ale po chwili wróciła. Natomiast z relacji uczestników wynika, że w chwili uderzenia w Mercedesie była jedna osoba i był to mężczyzna - ustalił Węgrzynowicz.

Mężczyzna został sprawdzony w policyjnej bazie. - Po sprawdzeniu okazało się, że posiada on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci założyli mu kajdanki i trafił do radiowozu - poinformował Artur Węgrzynowicz.

Policja: Mercedesem kierował mężczyzna

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła informacje naszego reportera. - Z ustaleń policji wynika, że kierujący Mercedesem zamienił się z kobietą, która przybyła na miejsce i podawała za kierującą tym autem. Jednak świadkowie wskazali, że to on kierował pojazdem - przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów - dodał policjant.

Policja opisała zdarzenie jako dwie kolizje. W pierwszej uczestniczyły Toyota i Kia, a w drugiej Mercedes uderzył w latarnię. Jak powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gontarek, kierujący Toyotą i Kią mieli uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegóły sprawy.