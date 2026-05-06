Wawer

Zaparkowała na przejściu dla pieszych. Nie miała prawa jazdy

Kierująca zaparkowała na przejściu dla pieszych
Strażnicy miejscy zauważyli w Wawrze stojący na skrzyżowaniu samochód. W środku nikogo nie było, a auto ktoś zostawił w poprzek przejścia dla pieszych. Gdy kierująca wróciła na miejsce, okazało się, że nie ma nawet prawa jazdy.

30 kwietnia, tuż po godzinie 16 funkcjonariusze z VII Oddziału Terenowego zauważyli przy ulicy Świebodzińskiej - jak określili - "dość osobliwie" zaparkowany samochód. Pojazd pozostawiono na skrzyżowaniu, w strefie obowiązywania zakazu zatrzymywania się, do tego w poprzek przejścia dla pieszych. Przechodniom pozostawiono zaledwie pół metra przejścia.

Strażnicy wezwali na miejsce holownik, aby usunąć niebezpiecznego zawalidrogę. Po chwili przy samochodzie zjawiła się kierująca.

Nie nosi prawa jazdy, bo go... nie ma

"Kobieta wylegitymowała się dowodem osobistym, podkreślając, że nie musi nosić przy sobie prawa jazdy. Funkcjonariusze dość szybko ustalili, że nie nosi, bo w ogóle go nie posiada - dokument został jej zatrzymany. Strażnicy nałożyli na kobietę mandat za popełnione wykroczenia, a auto zabrał z chodnika wezwany przez nią mąż" - podała w komunikacie straż miejska.

Kierującą czekają jednak dalsze nieprzyjemności. Dokumentacja dotycząca prowadzenia pojazdu bez uprawnień została przekazana policji. "Art. 180a Kodeksu karnego stanowi, że prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień decyzją administracyjną - jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Sprawca musi się także liczyć z obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat" - przypomnieli stołeczni strażnicy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Straż miejska
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
